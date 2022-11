Foxconn tăng cường công nhân sản xuất iPhone ngoài Trung Quốc

Foxconn sẽ tăng số nhân công tại Ấn Độ lên 70.000 người, gấp bốn lần hiện nay trong hai năm tới để ráp iPhone 14 và 15.

Foxconn đang đa dạng hóa chuỗi sản xuất ngoài Trung Quốc. Ảnh:Reuters.

Apple đang tìm cách chuyển dần việc sản xuất thiết bị, trong đó có iPhone ra khỏi Trung Quốc để giảm ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Đồng thời, việc đóng cửa tại các nhà máy Trung Quốc có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ. Apple cho biết iPhone 14 sẽ thiếu hụt nghiêm trọng trong kỳ mua sắm cuối năm. Theo PhoneArena, các quốc gia như Ấn Độ, Việt Nam và Mexico là những địa điểm Apple có thể đặt nhà máy sản xuất iPhone mà không phải lo về tình trạng đóng cửa.

Ban đầu, Ấn Độ chỉ sản xuất các model cũ như iPhone 12, 13 nhưng hiện Apple đã cho phép iPhone 14 được lắp ráp tại đây. Việc mở rộng sản xuất tại Ấn Độ sẽ giúp Foxconn đáp ứng như cầu ngày càng cao tại thị trường này, cũng như cho phép xuất khẩu toàn cầu. Theo Reuters, Foxconn đã thông báo sẽ tăng gấp bốn lần lượng công nhân ở nhà máy sản xuất iPhone tại Ấn Độ trong hai năm tới, từ 17.000 công nhân lên 70.0000. Lãnh đạo Foxconn cho biết đang đẩy nhanh kế hoạch tuyển dụng do đình trệ sản xuất tại Trung Quốc.

Số công nhân Ấn Độ sẽ tăng tới 53.000 người nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với 300.000 công nhân đang làm việc tại nhà máy Foxconn Trịnh Châu. Các quan chức Ấn Độ cũng yêu cầu các nhà cung cấp của Apple mở rộng khả năng sản xuất linh kiện bên cạnh việc lắp ráp iPhone. Hiện cả Apple và Foxconn đều chưa phản hồi về yêu cầu này. Tuy nhiên, với động thái dịch chuyển sản xuất, Apple sẽ tìm cách để các đơn vị cung cấp linh kiện chuyển đến Ấn Độ, đồng thời gia tăng chuỗi cung ứng của mình tại khu vực này.

Trong năm 2022, Foxconn chiếm 70% sản lượng iPhone toàn cầu, cao hơn 15% so với năm 2019. Trong đó, Foxconn sản xuất 80% số lượng iPhone 14 và 14 Plus, cũng như 100% số iPhone 14 Pro và Pro Max. 20% iPhone 14 và 14 Plus còn lại được sản xuất bởi Luxshare và Pegatron.

Huy Đức