Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới ngừng vận hành sau vài giờ tái khởi động

Lò phản ứng số 6 của nhà máy Kashiwazaki-Kariwa (Nhật Bản) buộc phải ngưng hoạt động chỉ sau vài giờ tái khởi động để đảm bảo an toàn.

Công ty cổ phần Điện lực Tokyo (Tepco), đơn vị vận hành, thông báo họ phải ngưng hoạt động lò phản ứng số 6, nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa (tỉnh Niigata, Nhật Bản) vào sáng 22/1, chỉ vài giờ sau khi tái khởi động.

Ông Takeyuki Inagaki, Giám đốc nhà máy Kashiwazaki-Kariwa, cho biết quyết định ngừng hoạt động lò phản ứng trên nhằm đảm bảo an toàn.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa của Công ty Điện lực Tokyo bên bờ biển, tỉnh Niigata, Nhật Bản, ngày 21/12/2025. Ảnh: Reuters

Kashiwazaki-Kariwa là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới với 7 lò phản ứng, tổng công suất 8,2 GW. Đêm 21/1, lò phản ứng đầu tiên của nhà máy này được tái khởi động sau 14 năm đóng cửa do thảm họa hạt nhân Fukushima.

Công nhân nhà máy bắt đầu quy trình bằng hoạt động tháo thanh điều khiển khỏi lõi lò, nhằm kích hoạt quá trình phân hạch. Lò phản ứng này có 205 thanh điều khiển. Tuy nhiên, chuông báo động đã vang lên khi họ tháo đến thanh thứ 52. Nhà máy dự tính lắp đặt lại các thanh điều khiển vào cuối ngày để đưa lò phản ứng này vào trạng thái ngừng hoạt động.

Thanh điều khiển là thiết bị được sử dụng để kiểm soát chuỗi phản ứng hạt nhân trong lõi lò, có thể được tăng tốc bằng cách rút nhẹ thanh điều khiển ra, làm chậm lại hoặc dừng hoàn toàn bằng cách đưa chúng vào sâu hơn.

"Thiết bị này rất cần thiết để đảm bảo vận hành an toàn, và chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết", ông Inagaki nói. Lò phản ứng sẽ không được khởi động lại cho đến khi tìm ra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục. Ông thêm rằng vấn đề này khó có thể giải quyết chỉ trong vài ngày.

Việc khởi động lại tại nhà máy Kashiwazaki-Kariwa đang được theo dõi sát sao, bởi Tepco cũng từng vận hành nhà máy Fukushima Daiichi - cơ sở gây thảm họa hạt nhân sau khi bị tàn phá trong trận động đất và sóng thần năm 2011. 7 lò phản ứng tại nhà máy Kashiwazaki-Kariwa cũng được ngưng hoạt động một năm sau thảm họa.

Nhật Bản, một quốc gia nghèo tài nguyên, đang đẩy nhanh việc sử dụng năng lượng hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng. 14 lò phản ứng hạt nhân khác đã được khởi động lại trên khắp Nhật Bản kể từ năm 2011.

Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa, cách Tokyo khoảng 220 km, là nhà máy đầu tiên do Tepco vận hành nối lại sản xuất. Việc khởi động lại lò phản ứng số 6 có thể tạo ra thêm 1,35 GW, đủ để cung cấp điện cho hơn 1 triệu hộ gia đình ở khu vực thủ đô. Họ dự kiến khởi động lò phản ứng thứ hai của nhà máy vào năm 2030.

Dư luận ở tỉnh Niigata đang chia rẽ sâu sắc. Theo kết quả khảo sát được thực hiện vào tháng 9/2025, việc tái khởi động nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh này nhận chỉ được 37% cư dân ủng hộ, còn khoảng 60% phản đối.

Đầu tháng này, 7 tổ chức phản đối việc khởi động lại nhà máy đã đệ trình kiến nghị có chữ ký của gần 40.000 người lên Tepco và Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản. Họ cho rằng nhà máy nằm trên vùng đứt gãy địa chấn đang hoạt động, đồng thời lưu ý rằng khu vực này đã bị ảnh hưởng bởi một trận động đất mạnh vào năm 2007.

Bảo Bảo (theo AP, AFP)