Nhật Bản chốt điện tái tạo và hạt nhân là trụ cột ngành năng lượng

Nhật Bản phê duyệt chọn điện hạt nhân và điện tái tạo là hai nguồn chính để đảm bảo an ninh năng lượng và hướng tới Net Zero.

Đây là nội dung trong Kế hoạch năng lượng cơ bản được nội các Nhật Bản phê duyệt hôm nay (18/2).

Theo đó, chính phủ nước này đặt mục tiêu điện hạt nhân cung cấp 20% tổng sản lượng năng lượng vào năm tài chính 2040. Các nguồn năng lượng tái tạo được kỳ vọng chiếm 40-50% cơ cấu thời điểm đó, gần gấp đôi mức 22,9% ghi nhận trong năm tài chính 2023. Ngược lại, tỷ trọng nhiệt điện giảm mạnh còn 30-40%, so với khoảng 70% hiện nay.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yoji Muto nhấn mạnh sự cần thiết đầu tư hai nguồn năng lượng "carbon-free" (không phát thải CO2 hoặc các khí nhà kính khác trong quá trình sử dụng) để đạt mục tiêu giảm phát thải. "Ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, các khoản đầu tư quy mô lớn vào nguồn năng lượng khử carbon đang được triển khai", ông ví dụ.

Với vai trò định hướng chính sách trung và dài hạn, hãng tin Kyodo đánh giá kế hoạch mới phê duyệt đánh dấu sự thay đổi lập trường của chính phủ Nhật Bản. Trước đây, họ từng muốn giảm phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân sau thảm họa Fukushima, năm 2011.

Một trang trại điện mặt trời ở thị trấn Nakai, tỉnh Kanagawa với phía xa là núi Phú Sĩ. Ảnh: Reuters

Nhật Bản đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính 60% vào năm tài chính 2035 và 73% vào năm tài chính 2040 so với mức của năm tài chính 2013 (kết thúc vào tháng 3/2014). Nước này cam kết trung hòa carbon (Net Zero) vào 2050.

Theo báo cáo "New Energy Outlook 2024" do BloombergNEF (BNEF) công bố tháng 5/2024, nước này còn phụ thuộc lớn vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, nhu cầu dầu, khí đốt và than đá đã đạt đỉnh và sẽ giảm mạnh sau năm 2025.

BNEF khuyến nghị đẩy nhanh điện mặt trời, điện gió, mở rộng đầu tư vào các công nghệ mới như hydro và công nghệ thu giữ, lưu trữ carbon (CCS). Tổng cộng, ước tính cần khoảng 2.200 tỷ USD đầu tư trong thập kỷ tới để duy trì lộ trình đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

"Nhật Bản đang nhanh chóng cạn kiệt thời gian để đạt được các mục tiêu khí hậu của mình, và cần có hành động chính sách quyết liệt ngay lập tức" Shige Ogawa, chuyên gia BNEF nhận định.

Phiên An (theo Kyodo, BNEF)