Nhà mạng phải ứng trực 24/24 ngày bầu cử

Doanh nghiệp viễn thông được yêu cầu duy trì chế độ trực lãnh đạo, trực ban và trực ứng cứu thông tin trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Ngày 15/3, cử tri cả nước sẽ bỏ phiếu tại hơn 72.000 khu vực bầu cử để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo văn bản gửi doanh nghiệp viễn thông tuần này, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các nhà mạng "theo dõi chặt chẽ" diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động phương án ứng phó nhằm đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc hoạt động ổn định, thông suốt.

Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh nhiều nơi trên cả nước được dự báo có thời tiết xấu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 13 đến 14/3, một số tỉnh miền núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Khu vực từ Quảng Trị đến phía đông Quảng Ngãi cũng có khả năng xuất hiện mưa to và dông.

Trên biển, gió Đông Bắc được dự báo mạnh lên tại nhiều khu vực. Từ đêm 12 đến 14/3, vùng Bắc và giữa Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông cũng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nhà mạng cần chuẩn bị sẵn lực lượng tại chỗ để kịp thời xử lý sự cố nếu xảy ra, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nơi được cảnh báo có mưa lớn và dông lốc.

Nhà mạng lắp đặt trạm 5G tại Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Thu Hương

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, nhà mạng cần cập nhật liên tục diễn biến gió mạnh trên biển, phối hợp thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động để chủ động phòng tránh và có kế hoạch phù hợp.

Các doanh nghiệp viễn thông cũng được yêu cầu theo dõi sát bản tin cảnh báo thời tiết để chủ động biện pháp ứng phó, kịp thời khắc phục hậu quả nếu có, bảo vệ hạ tầng mạng lưới, duy trì liên lạc thông suốt phục vụ chỉ đạo phòng chống thiên tai và công tác bầu cử sắp diễn ra.

Trọng Đạt

