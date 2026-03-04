Mạng 5G Việt Nam lần đầu vượt 500 Mbps

Mạng 5G tại Việt Nam đạt tốc độ trung vị 594,81 Mbps, tăng mạnh so với năm 2025, một phần nhờ cải thiện hạ tầng.

Theo số liệu tốc độ Internet 5G mới nhất tính đến tháng 1/2026 từ công cụ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam, tốc độ tải xuống của mạng 5G tại Việt Nam đã tăng 50% trong một tháng, từ mức 391,05 Mbps tháng 12/2025 lên 594,81 Mbps (cao gấp khoảng 10 lần so với mạng 4G trước đây). Tốc độ này cho phép người dùng có thể tải về một bộ phim 4K với dung lượng 10 GB trong khoảng 2-3 phút, hay một tệp tài liệu 1 GB trong khoảng 10-20 giây.

Đây cũng là lần đầu tiên tốc độ mạng 5G của Việt Nam vượt 500 Mbps trên biểu đồ của i-Speed, đồng thời chứng kiến sự tăng trưởng liên tục trong suốt năm qua. Vào tháng 1/2025, con số này chưa tới 200 Mbps. Ngoài tốc độ tải xuống, đường tải lên cũng tăng nhanh, đạt trung vị 123,71 Mbps, cao nhất trong một năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên tốc độ mạng 5G của Việt Nam vượt 500 Mbps.

Biểu đồ tốc độ mạng 5G trên cả nước, từ tháng 1/2025 đến tháng 1/2026, trên website i-Speed. Ảnh chụp màn hình

i-Speed sử dụng kết quả tính theo phương pháp trung vị (tức giá trị nằm ở giữa dãy số liệu sau khi đã sắp xếp theo thứ tự tăng dần). So với tốc độ trung bình, cách tính này giúp phản ánh sát hơn trải nghiệm phổ biến của người dùng, tránh bị ảnh hưởng bởi một số ít kết quả quá cao hoặc quá thấp.

Trong ba nhà mạng đã triển khai 5G tại Việt Nam, số liệu của mỗi đơn vị cũng có sự chênh lệch. Tốc độ mạng 5G VNPT theo từng tháng ổn định gần như một đường thẳng quanh mức 310 Mbps, còn MobiFone đạt gần 200 Mbps. Trong khi đó, tốc độ của Viettel tăng vọt đặc biệt trong ba tháng gần đây. Trong tháng đầu năm 2026, mạng 5G Viettel đạt 617 Mbps, tức gấp hai và ba lần hai nhà mạng còn lại, đồng thời kéo chỉ số 5G chung của Việt Nam tăng cao.

Về tốc độ Internet di động nói chung bao gồm cả 3G, 4G, 5G, mạng di động của Việt Nam trong tháng 1/2026 đạt 90,05 Mbps, giảm nhẹ so với mức 93 Mbps vào tháng 12/2025. Tốc độ của Internet di động Viettel, VNPT, MobiFone lần lượt là 111,28 Mbps, 73,33 Mbps, 55,42 Mbps.

Hạ tầng Internet là một điểm sáng của Việt Nam thời gian qua. Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại kỳ họp cuối tháng 2 vừa qua, Việt Nam phủ sóng 5G đạt gần 91,2% dân số; đồng thời 81,5% dân số trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh; 26% người dùng có khả năng truy nhập tốc độ trên 1Gbps. Cuối năm 2025, Viettel cho biết đã triển khai 30.000 trạm 5G.

Một người đang sử dụng ứng dụng i-Speed đo tốc độ 5G. Ảnh: Lưu Quý

Theo số liệu từ công cụ đo Internet quốc tế Ookla Speedtest, mạng di động của Việt Nam đạt 174,98 Mbps, đứng thứ 15 thế giới. Chia sẻ với VnExpress, nhà phân tích Affandy Johan từ Ookla đánh giá 2025 là một năm mang tính chuyển mình mạnh mẽ của hạ tầng Internet Việt Nam, khi chỉ số tốc độ tải liên tục tăng cả ở Internet cố định và di động, đặc biệt mạng 5G.

"Năm qua chứng kiến sự cải thiện mạnh mẽ của cả tốc độ di động và cố định, chủ yếu nhờ việc thương mại hóa mạng 5G và các chính sách chiến lược của nhà nước", nhà phân tích này nói, đánh giá Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu trong khu vực về kết nối Internet.

Lưu Quý