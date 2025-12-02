Nhà mạng muốn người dùng chuyển sang eSim

Các nhà mạng hỗ trợ đăng ký eSim online, có đơn vị miễn phí chuyển đổi, nhằm thúc đẩy số hóa toàn diện trải nghiệm.

Trong thông báo ngày 1/12, Viettel Telecom cho biết hỗ trợ người dùng chuyển đổi miễn phí từ thẻ sim (sim vật lý) sang sử dụng sim điện tử (eSim) khi thực hiện thủ tục qua hình thức online đến giữa tháng 1/2026.

Cụ thể, người dùng có thể dùng ứng dụng, website để thực hiện thủ tục đổi sim. Với điện thoại có hỗ trợ eSim, người dùng sau khi làm thủ tục sẽ nhận được mã để thêm eSim vào thiết bị và không mất phí. Trước đây, khi chuyển đổi sim vật lý qua eSim hoặc ngược lại cần thanh toán phí dịch vụ 35.000 đồng. MobiFone và VinaPhone thu phí 15.000-25.000 đồng mỗi lần.

"Chương trình nhằm khuyến khích chuyển đổi sang sử dụng eSim, hướng tới mục tiêu số hóa hành trình trải nghiệm, từ kích hoạt, quản lý đến bảo mật kết nối", đại diện nhà mạng cho biết.

Một người dùng đổi eSim qua hình thức online. Ảnh: Lưu Quý

Thời gian qua, các nhà mạng tại Việt Nam đã tiến hành nhiều thay đổi nhằm thúc đẩy người dùng thực hiện dịch vụ trực tuyến hoàn toàn. Ví dụ hồi tháng 10, ứng dụng của VinaPhone bắt đầu hỗ trợ việc chuyển đổi từ sim vật lý qua eSim, thay vì chỉ áp dụng với người mua sim mới. Mạng di động FPT cũng cho phép mua sim online và kích hoạt qua VNeID.

Theo đại diện Viettel, eSim là một bước tiến công nghệ mang tính nền tảng. Thẻ sim vật lý dễ cong, gãy, trầy xước hoặc lỏng khe cắm, gây gián đoạn liên lạc. eSim tích hợp trực tiếp trong bo mạch điện thoại, giúp duy trì kết nối ổn định, giảm rác thải nhựa. Hai loại sim cùng tính năng, nhưng bản vật lý bị giới hạn về không gian, trong khi eSim cho phép người dùng thêm nhiều sim vào một máy, sau đó bật 1-2 sim để sử dụng, hoặc thêm vào các thiết bị nhỏ như Apple Watch.

Tuy nhiên, sim điện tử cũng bộc lộ một số hạn chế như người dùng không thể đổi nhanh từ thiết bị này sang thiết bị khác, hiện chỉ hỗ trợ một số dòng máy tầm trung hoặc cao cấp.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Hệ thống Thông tin Di động Toàn cầu GSMA, đến năm 2030, khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến có khoảng 78% người dùng di động sử dụng eSim. Xu hướng này cũng xuất hiện ở nhiều thị trường lớn như Mỹ, châu Âu... Apple cũng đã công bố iPhone Air chỉ dùng eSim, không hỗ trợ sim vật lý.

Lưu Quý