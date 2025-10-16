Vinaphone cho đổi eSim qua ứng dụng

Thuê bao thuộc nhà mạng Vinaphone có thể đổi từ Sim vật lý sang eSim hoặc đăng ký mới eSim trực tiếp qua ứng dụng thay vì phải đến cửa hàng.

Vinaphone cung cấp dịch vụ sim điện tử (eSim) trực tuyến vài năm, nhưng trước đây chỉ áp dụng với người dùng mua sim mới, còn việc chuyển từ sim vật lý sẵn có phải làm thủ tục tại quầy của nhà mạng. Từ tháng 10, công đoạn này có thể thực hiện trực tiếp qua ứng dụng My VNPT trên điện thoại có kết nối wifi.

Phí dịch vụ chuyển đổi sang eSim là 25.000 đồng và không mất tiền thuê bao để duy trì. Thử nghiệm thực tế, công đoạn chuyển đổi từ Sim vật lý sang eSim khá nhanh trong vài phút, tiền phí trừ trực tiếp vào tài khoản.

Tuy nhiên, những thuê bao đang sử dụng cùng lúc với eSim trên Apple Watch chưa thể chuyển đổi Sim vật lý trên iPhone sang eSim. Tương tự các nhà mạng Viettel và Mobifone, dịch vụ MultiSim (dùng một số điện thoại trên nhiều máy) vẫn cần ra trực tiếp cửa hàng dịch vụ để thực hiện lấy thêm eSim mới.

Đăng ký đổi sang eSim trên ứng dụng My VNPT. Ảnh: Tuấn Hưng

Với động thái mới, cả ba nhà mạng lớn tại Việt Nam đều đã hỗ trợ chuyển sang eSim tại nhà. Dù vậy, việc chuyển đổi khi trên điện thoại mới vẫn chưa được hỗ trợ miễn phí. Người dùng cần tạo lại mã QR cho eSim để trực tiếp thêm vào máy mới cũng như mất phí dịch vụ.

Chị Thanh Tâm, quản lý cửa hàng hỗ trợ dịch vụ cho nhà mạng ở phố Nguyễn Phong Sắc (Hà Nội), cho biết từ nửa cuối tháng 9, số lượng khách hàng đến làm dịch vụ eSim tăng mạnh. Đa số có nhu cầu thêm mới eSim hoặc chuyển từ Sim vật lý sang để sử dụng với iPhone Air. Điện thoại của Apple là smartphone đầu tiên bán chính hãng tại Việt Nam không hỗ trợ Sim vật lý.

eSim là sim điện tử được "nhúng" trực tiếp trên bo mạch của điện thoại với một chip siêu nhỏ. Nhờ vậy, nó được dùng trong thiết bị nhỏ gọn như smartwatch, hoặc giúp điện thoại trở nên mỏng hơn. Một số điện thoại Android đã tiên phong sử dụng, nhưng khi Apple đưa vào iPhone năm 2018, eSim mới trở thành xu hướng trên smartphone.

Đa số điện thoại hiện nay đều hỗ trợ cả bản vật lý và điện tử. Người dùng có thể lưu hàng chục eSim nhưng chỉ có thể kích hoạt cùng lúc hai Sim hoạt động (có sóng để nhận cuộc gọi, nhắn tin, vào mạng di động). Việc lưu được nhiều số phù hợp với những người thường xuyên di chuyển, đi du lịch. Nhiều người cũng có thói quen dùng một Sim chính để liên lạc và một eSim cho nhu cầu vào mạng.

Tuấn Hưng