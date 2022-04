Nhà Brooklyn Beckham kêu gọi quyên góp từ thiện

Vợ chồng Brooklyn Beckham kêu gọi mọi người dành tiền quyên góp từ thiện thay vì mua quà mừng đám cưới.

Theo Dailymail, ngày 14/4, Nicola Peltz cho biết đau khổ vì những mảnh đời khốn khổ tại các vùng đang xảy ra xung đột, chiến tranh. Cô hy vọng bạn bè, người thân không tặng quà cưới mà dành tiền cho các hoạt động thiện nguyện. Cha cô dâu - tỷ phú Nelson Peltz - đồng ý với con gái và phát biểu ý kiến này trong lễ cưới.

Diễn viên Nicola Peltz (phải) nắm tay bố - tỷ phú Nelson Peltz - trong lễ cưới hôm 9/4. Ảnh: Vogue

Tháng 3, vợ chồng David - Victoria Beckham cũng ủng hộ một triệu USD cho các quỹ từ thiện giúp đỡ nạn nhân chiến tranh. Cựu danh thủ bóng đá có kinh nghiệm 17 năm làm Đại sứ Thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Anh thành lập quỹ 7 Fund năm 2005 và đã hỗ trợ hơn 7,5 triệu trẻ em nghèo tại các quốc gia như Nepal, Indonesia, Uganda...

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tổ chức lễ cưới 3,5 triệu USD tại biệt thự ven biển trị giá 100 triệu USD của cha cô dâu. Peltz diện đầm Valentino do đích thân giám đốc sáng tạo Pierpaolo Piccioli thực hiện. Rishi Patel, người từng làm hoa cưới cho con gái Bill Gates - Jennifer, chịu trách nhiệm trang trí, cắm hoa ở buổi lễ. Thực đơn do đầu bếp nổi tiếng Thierry Isambert tại Miami thực hiện, với nhiều lựa chọn: các món dành khách mời ăn kiêng, ăn thuần chay, thức ăn chuyên biệt cho người dị ứng...

Nicola Peltz diện váy cưới của Valentino trong đám cưới hôm 9/4. Ảnh: Vogue

Cậu cả nhà Beckham quen Nicola hồi tháng 9/2019. Cặp sao công khai mối quan hệ từ đầu tháng 1/2021, trong sinh nhật tuổi 25 của Nicola. Cả hai sau đó chuyển đến sống cùng nhau tại nhà riêng ở Los Angeles.

Brooklyn Beckham sinh năm 1999, hiện là người mẫu và nhiếp ảnh gia. Anh từng theo học nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York. Năm 2014, Brooklyn bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Anh xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times, Style Magazine và Dazed Hàn Quốc.

Nicola Peltz sinh năm 1995, là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn. Nicola đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014).

Phương Mai (theo Dailymail)