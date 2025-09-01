Nhà Beckham chúc mừng sinh nhật con trai thứ

AnhDavid và Victoria Beckham cùng chúc mừng sinh nhật tuổi 23 của con trai thứ hai, Romeo, hôm 1/9.

Trên trang cá nhân, cựu danh thủ David Beckham, đăng bức ảnh thời thơ ấu của con và viết: "Con tốt bụng, khiêm tốn, lịch sự, chăm chỉ và là người đặc biệt nhất với mọi người. Cả nhà yêu con rất nhiều".

Doanh nhân, nhà thiết kế Victoria đăng ảnh con trai trong kỳ nghỉ hè và viết: "Chúc mừng sinh nhật! Con là tất cả của chúng ta. Gia đình yêu con rất nhiều. Mỗi ngày trôi qua, tình yêu và sự tử tế của con luôn tràn ngập trong trái tim mọi người".

Romeo Beckham khi làm mẫu tạp chí. Ảnh: AFE Mgmt

Em trai Cruz cũng chúc Romeo, trong khi anh cả Brooklyn không có động thái nào. Nhiều tháng qua, Brooklyn vướng tin bất hòa, phớt lờ gia đình.

Romeo thường được khán giả nhận xét giống bố nhất trong ba anh em trai. Trong một lần làm mẫu ảnh, anh từng để kiểu tóc nổi tiếng một thời của bố. Hai bố con nhiều lần diện trang phục, phụ kiện giống nhau.

Anh sinh năm 2002, là con trai thứ hai của nhà Becks, tiếp xúc showbiz từ nhỏ. Anh từng nhiều lần được mời làm mẫu nhờ hiệu ứng nổi tiếng của bố mẹ. Năm 13 tuổi, Romeo vào top 10 Người đàn ông mặc đẹp nhất nước Anh do tạp chí GQ bình chọn. Anh là gương mặt chiến dịch quảng cáo mùa Giáng sinh của Burberry năm 2012 và 2014.

Năm 2021, Romeo lên bìa tạp chí L’Uomo Vogue, làm gương mặt đại diện trong chiến dịch của Saint Laurent tháng 6 và ký hợp đồng trị giá 1,6 triệu USD khi làm gương mặt đại diện cho Puma tháng 12. Theo Vogue, trong số bốn con của Beckham, anh là người kiếm được nhiều tiền nhất. Anh từng hẹn hò nhiếp ảnh gia Gray Sorrenti, DJ Kim Turnbull.

Romeo Beckham lần đầu catwalk ở show Balenciaga Xuân Hè 2025 Romeo Beckham (từ đầu tới 0:11) lần đầu catwalk ở show Balenciaga Xuân Hè 2025. Video: Fashion Feed

Thanh Thanh (theo The Mirror)