Bạn gái nhiếp ảnh gia của Romeo Beckham

Một số tác phẩm của Gray Sorrenti. Từ trái qua: Rihanna trong tạp chí Harper's Bazaar tháng 8/2020, Jennifer Lopez trên WSJ số tháng 11/2020, Rosé (Blackpink) trong đợt quảng bá Fall 23 của Saint Laurent. Ảnh: Instagram Gray Sorrenti, X/ Saint Laurent

Theo The Business of Fashion, những bức chân dung do Gray thực hiện thường đơn giản, thô sơ nhưng mang cảm giác gần gũi. Hãng tin cho biết khi tạo ra một bộ ảnh, cô không chỉ chú trọng vào mặt hình ảnh mà còn muốn truyền tải cảm xúc.