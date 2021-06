Romeo Beckham làm đại diện cho Saint Laurent

Romeo - con trai David Beckham - trở thành gương mặt đại diện trong chiến dịch mới của Saint Laurent.

Theo tạp chí W, Romeo Beckham đại diện hình ảnh cho bộ sưu tập Thu Đông 2021 dưới sự chỉ đạo của giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello. Trên trang cá nhân, chàng trai 18 tuổi khoe hai bức ảnh đen trắng trong chiến dịch quảng bá của hãng mốt Pháp, cho biết anh cảm thấy vinh dự.

Romeo Beckham chụp hình cho Saint Laurent. Ảnh: Saint Laurent.

Các tấm ảnh do nhiếp ảnh gia David Sims thực hiện, trong đó con trai David Beckham mặc áo len in họa tiết hình thoi với quần short denim, sơ mi in hoa cài cúc phối cà vạt chấm bi. Hồi đầu năm, Romeo lần đầu được lên bìa tạp chí L’Uomo Vogue. Lúc đó, anh để tóc bạch kim giống bố trong những năm 2000.

Romeo Beckham sinh năm 2002, là con trai thứ hai của nhà Becks. Truyền thông Anh nhận xét trong số các anh chị em, Romeo có nhiều nét giống cha nhất, đặc biệt là cách ăn mặc. Anh từng là gương mặt chiến dịch quảng cáo mùa Giáng sinh của Burberry năm 2012 và 2014. Năm 13 tuổi, Romeo vào top 10 Người đàn ông mặc đẹp nhất nước Anh do tạp chí GQ bình chọn. Anh đang hẹn hò người mẫu Mia Moocher.

Hậu trường Romeo Beckham chụp hình thời trang Hậu trường Romeo Beckham chụp hình thời trang cho L’Uomo Vogue. Video: L’Uomo Vogue.

Họa Mi