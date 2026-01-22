Nhà bán 5 tỷ đồng 'lỗ' 20 cây vàng

Tôi xây nhà tốn gần 70 cây vàng, đến lúc bán quy đổi chỉ được 50 cây, nhưng lời gần 20 năm có chỗ ở.

"Căn nhà đầu tiên của tôi rộng 60 mét vuông, nằm trong hẻm rộng 6 mét sạch đẹp ở TP HCM.

Tổng tiền xây một trệt hai lầu nữa là tầm giá 1,5 tỷ, ở thời điểm đó tương đương 70 cây vàng. Đến lúc bán, tôi được 5 tỷ đồng, tương đương 50 cây vàng. Gần 20 năm, coi như lời được cái chỗ ở, chứ quy ra vàng hay lãi ngân hàng thì đều lỗ".

Độc giả nickname lietao52 chia sẻ quan điểm về lời, lỗ khi mua bất động sản như trên, sau bài viết Lỗ cắm đầu vì mua nhà chục tỷ nhưng sau 7 năm chỉ lời 2 tỷ đồng. Trong bài viết trước, độc giả nickname Hung U60 kể về trường hợp mua một căn nhà một trệt ba lầu giá 15,7 tỷ. Nay căn nhà đó đang rao bán với giá 17,7 tỷ đồng. Vậy nếu mua bằng tiền tiết kiệm thì khoản lợi nhuận còn thấp hơn lãi gửi ngân hàng. Nếu mua bằng khoản vay thì lỗ cắm đầu".

Nhiều độc giả bàn luận xung quanh vấn đề lời - lỗ khi mua nhà, đất. Độc giả nickname lamtan74b nêu quan điểm:

"Bất động sản là thứ tài sản đặc biệt vì có thể vừa sử dụng ở, vừa khai thác tạo thu nhập và sinh lời, vừa tăng giá trị theo thời gian tùy vào thị trường.

Cá nhân mua lời hay lỗ lại tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường tùy thời điểm, bản thân có cần tiền gấp hay không. Chính vì vậy mà một bất động sản, người trước mua phải bán lỗ, còn người sau mua lại thì lời hoặc ngược lại.

Chuyện bất động sản ở vị trí đẹp, giá tốt nhưng cao hơn nhu cầu và khả năng tài chính của người mua thì kêu hoài chẳng bán được. Còn ai nói hay khi thắng mà thừa thắng xông pha sẽ có những va chạm khắc cốt".

Chỉ mua để dùng và bằng nguồn tiền sẵn có, độc giả nickname Cải Vàng nói: "Khi tôi đi mua nhà hay đất tôi luôn nghĩ tới việc mua là để dùng và bằng nguồn tiền tôi sẵn có (không vay). Chỉ khi tôi mua với tâm thế như thế, thì dù nhà đất có lên, có xuống tôi cũng không quan tâm.

So với việc giữ tiền bằng bất động sản, vàng hay chứng khoán thì tôi ưu tiên chất lượng sống ở hiện tại hơn là cứ cắm đầu đi đầu tư lan man để rồi phải sống trong vòng xoáy nợ nần, lo âu, ăn chả dám ăn, du lịch chả dám đi, kéo theo cả nhà phải sống khổ".

Đồng quan điểm, độc giả nickname as12432134 nói: "Bất động sản cũng giống như bất cứ tài sản nào khác. Muốn kiếm lời thì phải hiểu được giá trị thật sự và kỳ vọng tương lai của tài sản mình mua.

Nhiều người cứ cắm đầu đi mua đất ở những nơi khỉ ho cò gáy, rồi kỳ vọng đất tăng giá gấp 2-3 lần sau vài năm. Làm giàu mà dễ thế sao?".

Chốt lại vấn đề, độc giả Haivy Nguyen nêu kinh nghiệm: "Nói tóm lại đầu tư lĩnh vực nào cũng có lãi và lỗ. Tôi đầu tư bất động sản, dù không lời thì cũng không quá lỗ. Hoặc ít nhất đất vẫn còn đó không mất đi đâu. Có thể mở cửa hàng bán lặt vặt được.

Tôi ưu tiên đầu tư bất động sản ở trung tâm thành phố chứ không mua ở xa trung tâm. Mua mỗi nơi một mảnh đất nhỏ thôi cũng được. Đường nào cũng có, khu vực nào cũng có để cho thuê thuận lợi. Nếu giá mỗi mảnh tầm 5 tỷ hoặc 10 tỷ thì đầu tư, còn lại cứ để dành tiền".

