Lỗ cắm đầu vì mua nhà chục tỷ nhưng sau 7 năm chỉ lời 2 tỷ đồng

Nếu mua bằng tiền tiết kiệm thì lợi nhuận thấp hơn lãi ngân hàng, mua bằng tiền vay thì lỗ 'cắm đầu'.

"Kẻ thắng thì khoe, người thua thì trốn mất tiêu. Tôi kể hai trường hợp này để các bạn cân nhắc, đừng nghĩ bất động sản là vua:

Trường hợp một, năm 2019, bạn tôi mua một căn nhà một trệt ba lầu giá 15,7 tỷ. Nay căn nhà đó đang rao bán với giá 17,7 tỷ đồng. Vậy nếu mua bằng tiền tiết kiệm thì khoản lợi nhuận còn thấp hơn lãi gửi ngân hàng. Nếu mua bằng khoản vay thì lỗ cắm đầu.

Trường hợp hai, ông bác gần nhà tôi kể vợ chồng đứa con gái mua miếng đất 300 m2 liền kề căn nhà của họ. Miếng đất này họ đang thuê để làm ăn. Giá mua năm 2019 là 29 tỷ, vay 50%. Do làm ăn khó khăn, đến giữa 2024 phải bán miếng đất này với giá 28 tỷ. Các bạn tính giùm tôi vợ chồng họ lỗ khoảng bao nhiêu trong vụ này? Tôi nghĩ chắc cũng khá nhiều đấy".

Độc giả nickname Hung U60, kể lại hai trường hợp như trên, dẫn chứng cho quan điểm "đầu tư bất động sản không phải lúc nào cũng lãi đột biến", như nhiều người đang nghĩ. Bình luận này được viết sau bài Đất nền vọt lên 50 triệu đồng một mét vuông nhưng khó bán.

Trong bài viết trước, một độc giả kể lại câu chuyện năm 2017 mua lô đất ở giá 19 triệu đồng một mét vuông. Năm 2018, con đường trước lô đất này được chỉnh trang lại, giá đất tăng vọt lên 35 triệu đồng một mét vuông. Năm 2020 giao dịch ở mức 50 triệu đồng một mét vuông, đến đầu năm nay rao bán với giá này vẫn không có người xuống tiền.

Để giải thích cho tình trạng đất nền khó rã băng, một số nguyên nhân được nêu như: Từ sau dịch Covid-19 đến nay, thị trường đất nền chưa ghi nhận điểm sáng rõ rệt khi tỷ lệ hấp thụ liên tục duy trì ở mức thấp, phổ biến dưới 20%. Tâm lý người mua dè dặt, nguồn cung mới thiếu hụt, cùng nhiều biến số pháp lý khiến thanh khoản đất nền phục hồi chậm, dù đây là phân khúc được nhà đầu tư quan tâm.

Đồng quan điểm trên, độc giả nickname ducvietnguyen85dhsp nói: "Tôi cũng đầu tư vào đất nền và nhà cho thuê. Tôi thấy quan điểm 'đất nền là vua' sai lầm.

Bất động sản là kênh đầu tư, giữ tài sản tốt, nhưng không phải tất cả. Khi giá quá cao, bạn lao vào đầu tư thì chết chắc; vùng không có tiện ích, không có nhu cầu ở thực mà đầu tư thì kiểu gì cũng rớt 30-50% tài sản...

Nên nhớ, tất cả đều có người tạo hiệu ứng để kiếm lợi. Ai non nớt thì thành 'miếng mồi' cho họ mà thôi".

Một chuyên gia cho rằng 'cuộc chơi đất nền' đã thay đổi: Trước đây nhiều dự án chỉ dừng ở việc phân lô, làm đường nội bộ rồi bán, nay doanh nghiệp phải phát triển theo hướng bài bản hơn, đầu tư hạ tầng, tiện ích, trường học, trung tâm thương mại và các dịch vụ dân sinh, tiệm cận mô hình khu đô thị hoàn chỉnh.

Sự thay đổi này đến từ Luật Đất đai mới có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, theo đó hình thức phân lô bán nền truyền thống gần như bị loại bỏ, các dự án phải hoàn thiện hạ tầng, tiện ích và nhà ở theo quy hoạch trước khi được nghiệm thu và cấp sổ.

Độc giả nickname Tanukichi nêu lưu ý ngắn gọn: "Đầu tư đất cần một trong ba giá trị sau để được định giá tốt: ở được, cho thuê được, làm cơ sở kinh doanh được".

Trong khi đó, độc giả Nguyễn Khánh Tùng nhắc: "Có tiền nhàn rỗi thì nên mua đầu tư sẽ có lãi trong tương lai. Còn phải vay mượn thì hết sức cẩn thận".

Theo các chuyên gia, sự dịch chuyển trong mô hình phát triển cùng động lực từ hạ tầng giao thông có thể khiến giá đất nền tăng thêm 10-20% trong năm 2026.

Nhưng biên độ giá giữa các khu vực sẽ tiếp tục phân hóa mạnh, phản ánh sự khác biệt về vị trí, sản phẩm và sức cầu từng địa phương. Đất nền vì vậy khó tạo ra các cơn sốt lớn hay dẫn dắt thanh khoản thị trường như trước.

Hữu Nghị tổng hợp