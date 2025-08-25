Nguyễn Văn Lai toả sáng khi trở lại đường đua sau 4 tháng

Khoác chiếc áo in hình cờ Tổ quốc, Nguyễn Văn Lai - tượng đài điền kinh Việt Nam, được chào đón khi xuất hiện ở vạch xuất phát. Anh hòa cùng khoảng 1.500 runner 42km, bắt đầu hành trình bằng màn hát Quốc ca dõng dạc.
Để chào mừng đại lễ 2/9, đồng thời tiếp thêm nhiệt huyết cho runner, ban tổ chức VnExpress Marathon Libera Nha Trang sắp xếp lễ chào cờ trước giờ xuất phát mỗi cự ly. Sau đó, cự ly 42km xuất phát lúc 2h30.
Đối thủ số một của Văn Lai trên đường đua là Lê Văn Tuấn - một chân chạy dày dạn kinh nghiệm khác. Tuấn hơn Lai 2 tuổi và nếu tính thời gian tập marathon, anh nhỉnh hơn nhiều năm.
Dù đều đã ở ngưỡng tuổi tứ tuần, hai chân chạy cho thấy sự dẻo dai, bền bỉ. Họ bỏ lại phía sau những chân chạy trẻ như Triệu Tiến Luyện, Trịnh Minh Tâm, Hứa Thuận Long.
Lai và Tuấn so kè với nhau suốt 30km. Chiptime cho thấy cả hai cùng qua mốc 8K, 15K, 21K với chỉ 1 giây chênh lệch.
Đến đèo Lương Sơn, từ km thứ 30, Lê Văn Tuấn có dấu hiệu đau chân nên giảm pace, tụt lại phía sau với cách biệt chừng 100 mét. Ngược lại, Văn Lai vẫn duy trì pace đều. Cho đến đoạn vào đô thị biển Libera, qua cầu Trần Phú, Văn Lai đã độc hành.
Anh về đích sau 2 tiếng 31 phút, hơn người về sau Lê Tuấn 4 phút. Sau cuộc đua, Lê Văn Tuấn khen ngợi đối thủ, nhận định Văn Lai là VĐV marathon mạnh bậc nhất Việt Nam hiện nay. Còn Văn Lai thì nhận xét đấu với Văn Tuấn không hề dễ dàng.
Ở nội dung 21km, Vòng Vanh Long và Lê Đình Tường, đôi bạn thân ở đội tuyển điền kinh, tạo ra khoảnh khắc thú vị khi quyết định cùng nắm tay nhau phá băng vô địch. Đây là điều chưa từng xảy ra ở các giải VnExpress Marathon, gây ấn tượng cho khán giả bởi tinh thần thể thao.
Trước đó, hai runner bám sát nhau trong cả hành trình. Tuy thỏa thuận không phân thắng bại, kết quả chiptime xác định Vành Long về đích với thông số 1 tiếng 13 phút 25 giây, nhanh hơn Đình Tường 1 giây.
21km nữ chứng kiến "bóng hồng" Nguyễn Khánh Ly lầu đầu vô địch VnExpress Marathon. Thời gian qua, runner 22 tuổi thăng tiến nhanh. VĐV thuộc biên chế điền kinh Đà Nẵng về nhì VnExpress Marathon Huế 2025 đầu tháng 4, trước khi vô địch ở Nha Trang.
Trong cuộc đua sáng 24/8, cô thi đấu quyết tâm nhưng vẫn giữ được nụ cười trên gương mặt. Khánh Ly về đích sau 1 tiếng 29 phút 43 giây, hơn người về nhì 27 giây.
Ở cuộc đua 10km, runner người Êđê Y Glap Niê sớm dẫn đầu trước khi về đích với thông số 35 phút 28 giây. Niê là thành viên của CLB 47 Runners tại Đắk Lắk. Ở nội dung nữ, Nguyễn Thị Nga chiến thắng với thông số 44 phút 31 giây.
VnExpress Marathon Libera Nha Trang là ngày hội của những người yêu thể thao tại Khánh Hòa. Năm nay, ban tổ chức bố trí hai cự ly 21km và 10km xuất phát cùng lúc với hai cổng có hướng ngược nhau. Khoảnh khắc 7.000 VĐV cùng lúc tập trung tạo nên một biển người, khuấy động không gian đô thị biển.
Diễn ra nhân dịp cả nước hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều runner chọn trang phục cờ đỏ sao vàng để thể hiện tình yêu đất nước.
Runner Nguyễn Thị Nga chạy qua Nhà hát Đó - công trình mang tính biểu tượng của tỉnh Khánh Hòa, nằm trong khu đô thị biển Libera ở phường Bắc Nha Trang. Nhà hát Đó nổi tiếng với show diễn Rối Mơ, được thiết kế mô phỏng theo chiếc đó - ngư cụ của người dân miền biển.
Hai runner nhí tham dự cự ly 5km. Cự ly này xuất phát muộn nhất, lúc 6h30, chạy hoàn toàn trên đường ven biển Trần Phú.
Runner 5km phủ kín đường Trần Phú. Cự ly này phù hợp người mới chạy bộ, muốn trải nghiệm nhẹ nhàng. Năm nay, 5km vẫn là cự ly có số lượng đông nhất, lên tới hơn 4.000, trong đó đa phần là người địa phương.
Runner khoe huy chương hoàn thành giải. Huy chương VnExpress Marathon Libera Nha Trang lấy cảm hứng từ vỏ ốc, chạm khắc những biểu tượng của thành phố như Nhà hát Đó, tháp Trầm Hương.
Toàn cảnh khu Expo tại quảng trường 2/4 nhìn từ trên cao. Dòng người sau khi hoàn thành các cự ly đổ về đây nhận vật phẩm, thư giãn sau race. Giải khép lại lúc 9h cùng ngày. Sau Nha Trang, VnExpress Marathon sẽ đến Cần Thơ vào ngày 14/9.
