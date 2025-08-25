Nguyễn Văn Lai toả sáng khi trở lại đường đua sau 4 tháng

Khoác chiếc áo in hình cờ Tổ quốc, Nguyễn Văn Lai - tượng đài điền kinh Việt Nam, được chào đón khi xuất hiện ở vạch xuất phát. Anh hòa cùng khoảng 1.500 runner 42km, bắt đầu hành trình bằng màn hát Quốc ca dõng dạc.

Để chào mừng đại lễ 2/9, đồng thời tiếp thêm nhiệt huyết cho runner, ban tổ chức VnExpress Marathon Libera Nha Trang sắp xếp lễ chào cờ trước giờ xuất phát mỗi cự ly. Sau đó, cự ly 42km xuất phát lúc 2h30.