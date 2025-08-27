Nguyễn Văn Lai: 'Hy vọng tôi có suất dự SEA Games'

Nguyễn Văn Lai cho rằng vô địch VnExpress Marathon Libera Nha Trang là bước quan trọng hướng tới các mục tiêu cuối năm, trong đó có suất marathon tại SEA Games.

VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025, diễn ra sáng 24/8, đánh dấu lần đầu Nguyễn Văn Lai thử sức cự ly 42km ở phố biển. Sau bốn tháng vắng bóng ở mọi giải đấu, chân chạy 39 tuổi chọn Nha Trang làm điểm trở lại để kiểm tra thể lực, vì đường chạy ở đây tương đối thử thách với những đoạn dốc và gió ngược.

Trong ngày thi đấu, Văn Lai cùng cựu tuyển thủ Lê Văn Tuấn tạo nên màn so kè hấp dẫn ở cự ly marathon. Hai VĐV bám sát nhau suốt hơn 30 km đầu, trước khi Văn Tuấn gặp vấn đề ở chân và chủ động giảm tốc. Tận dụng cơ hội, Văn Lai duy trì bước chạy ổn định, hoàn thành cuộc đua với thời gian 2 giờ 31 phút để giành ngôi vô địch. Đây cũng là lần thứ hai trong năm anh về trước Văn Tuấn ở một giải đấu chính thức.

Nguyễn Văn Lai trong khoảnh khắc vô địch VnExpress Marathon Nha Trang. Ảnh: Đức Đồng

Nguyễn Văn Lai cho biết quyết định tham dự VnExpress Marathon Libera Nha Trang được đưa ra vào phút chót, sau khi cân nhắc yếu tố thời tiết và thể trạng. "Tôi chạy để duy trì cảm giác, thử sức với cung đường dốc, gió và tự hoàn thiện bản thân", anh chia sẻ sau khi về đích. Với Văn Lai, thành tích ở phố biển mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho những mục tiêu lớn cuối năm.

Mục tiêu lớn nhất của chân chạy 39 tuổi là tấm vé tham dự SEA Games tại Thái Lan vào tháng 12. "Nếu nội dung 42 km có hai suất, tôi còn cơ hội. Nhưng nếu chỉ một, khả năng rất khó", anh thừa nhận. Danh sách thi đấu chính thức dự kiến sẽ được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam công bố cuối tháng 8.

Trước đó, Văn Lai sử dụng thành tích tại giải VĐQG marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong - Tiền Phong Marathon - 2025 tại Quảng Trị để đăng ký xét suất dự SEA Games. Giải đấu này được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam coi là căn cứ chính để lựa chọn VĐV marathon cho kỳ đại hội khu vực.

Văn Lai - Văn Tuấn song hành trong nửa đầu cuộc đua sáng 24/8. Ảnh: VM

Ở cự ly 42 km nam, nếu được phân bổ hai suất, Văn Lai vẫn còn cơ hội cạnh tranh, nhưng trong trường hợp chỉ còn một suất, lợi thế nhiều khả năng thuộc về Hoàng Nguyên Thanh - người đang nắm giữ kỷ lục quốc gia với 2 giờ 18 phút 42 giây.

Dù chuyển sang marathon khi đã 37 tuổi, Nguyễn Văn Lai nhanh chóng khẳng định vị trí trong nhóm VĐV hàng đầu. Thành tích tốt nhất của anh hiện là 2 giờ 24 phút 33 giây, lập tại Viettel Marathon Angkor Wat hồi tháng 12/2024. Thông số này giúp anh vượt qua Phạm Tiến Sản và Nguyễn Chí Đông, vươn lên trở thành chân chạy marathon tốt thứ hai trong lịch sử Việt Nam.

Theo kế hoạch, Văn Lai sẽ chỉ chọn một giải đấu vào tháng 10 để giữ nhịp nếu giành suất SEA Games, trước khi dồn toàn lực cho kỳ đại hội cuối năm. Ngược lại, nếu không có tên trong danh sách, anh sẽ tham dự nhiều giải phong trào từ nay đến cuối năm, khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Ở tuổi 39, lão tướng từng sáu lần vô địch SEA Games cự ly 5.000 m và 10.000 m khẳng định vẫn còn đủ khát vọng để theo đuổi giấc mơ marathon, coi đây là dấu mốc mới trước khi khép lại sự nghiệp điền kinh đỉnh cao.

Lan Anh