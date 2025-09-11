Nguyên tắc thời trang của mẹ con nhà Angelina Jolie

Minh tinh Angelina Jolie và sáu con ủng hộ gu thời trang của nhau, miễn trang phục thể hiện con người thật.

Từ cuối tuần qua, Angelina Jolie tham dự Liên hoan phim Quốc tế Toronto 2025 nhằm quảng bá bộ phim mới nhất của cô - Couture, lấy bối cảnh về ngành thời trang cao cấp. Dịp này, cô trò chuyện về phong cách cá nhân với ENews, tiết lộ phản ứng của các thành viên trong gia đình trước cách chọn quần áo của nhau.

Diễn viên hiện là mẹ đơn thân sau khi ly hôn chồng cũ Brad Pitt. Cả hai có sáu con chung gồm ba con nuôi và ba con ruột lần lượt là Maddox, 24 tuổi, Pax Thiên, 22 tuổi, Zahara, 20 tuổi, Shiloh, 19 tuổi, và cặp sinh đôi Vivienne-Knox, 17 tuổi.

Theo Jolie, cả nhà xem trọng quan điểm "mỗi người có một sở thích". Cô giải thích: "Tôi và tụi nhỏ rất dân chủ. Ai cũng sống theo cách riêng. Miễn bạn là chính mình, gia đình sẽ thấy ổn. Nếu bạn cố gắng ăn diện chỉ để gây ấn tượng hoặc bắt chước ai đó, chúng tôi sẽ phê bình ngay. Nhưng nếu bạn vẫn là bạn, cứ tiếp tục là chính mình".

Angelina Jolie nói về quy tắc thời trang của gia đình Angelina Jolie, 50 tuổi, nói về quy tắc chọn quần áo của cô và các con. Video: ENews

Gần đây, minh tinh thường gây chú ý với nhan sắc và gu thời trang thanh lịch. Hôm 7/9, Angelina Jolie được khen sang trọng khi diện trench coat khoe chân trên thảm đỏ LHP, gợi nhớ lần tạo dáng của cô tại Oscar 2012. Tuần trước, nghệ sĩ khiến fan bất ngờ khi xuất hiện cùng mái tóc bob vàng hoe trên trường quay ở London. Khán giả cho rằng kiểu tóc này khiến họ nhớ lại tạo hình của cô lúc đóng Life or Something Like It (2002).

Cũng trong cuộc trò chuyện, Angelina Jolie nói về Maxine - nhân vật do cô thủ vai trong Couture, một nhà làm phim Mỹ dự tuần thời trang Paris. Jolie luôn nỗ lực sống thật, còn Maxine có xu hướng giữ mọi thứ ở mức cơ bản. Chẳng hạn, cô chỉ mặc một chiếc áo khoác đen lớn suốt các cảnh quay. Tuy hai người có góc tiếp cận khác nhau về thời trang, nghệ sĩ cho rằng giữa họ vẫn có nhiều thứ đồng điệu.

"Tôi cảm nhận có một sự mềm mại ẩn chứa trong bộ phim - sự gắn kết giữa những người phụ nữ, khác những tác phẩm tôi tham gia trước đây. Tôi chưa từng đóng dự án nào đầy tính nữ đến thế. Dù chúng tôi có nhiều nhân vật nam tuyệt vời, tác phẩm rất nữ tính và kết nối phụ nữ ở nhiều nơi trên thế giới", diễn viên nói thêm.

Angelina Jolie tại LHP Toronto ngày 7/9. Ảnh: UPI

LHP Quốc tế Toronto diễn ra từ ngày 4 đến 14/9. Ngoài những hoạt động chính, Angelina Jolie tham gia các cuộc giao lưu, thảo luận về dự án mới. Trong buổi ra mắt phim ngày 7/9, cô bật khóc khi một khán giả xin lời khuyên cho những người có người thân qua đời vì ung thư. Câu hỏi này khiến cô nhớ đến mẹ - bà Marcheline Bertrand - mất vì ung thư vú năm 2007. Bản thân Jolie từng phẫu thuật cắt bỏ mô và tái tạo cả hai bên vú năm 2013 để phòng ngừa bệnh. Trong Couture, nhân vật của cô cũng đối mặt căn bệnh này.

Diễn viên kể: "Tôi nhớ mẹ từng nói một điều khi mắc bệnh. Trong bữa tối nọ, mọi người chỉ hỏi mẹ cảm thấy thế nào, đang làm gì kể từ khi ngã bệnh. Bà kể: 'Mọi thứ họ hỏi đều về ung thư'. Vì thế tôi muốn nói rằng, nếu bạn quen ai đó đang chống chọi với bệnh tật, hãy hỏi họ những khía cạnh khác của cuộc sống. Họ vẫn là một con người trọn vẹn và đang sống".

Angelina Jolie sinh năm 1975, là một trong những ngôi sao hạng A của Hollywood. Suốt sự nghiệp, minh tinh đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar. Cô trải qua ba đời chồng, lần lượt là Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton và tài tử Brad Pitt.

Phương Thảo (theo ENews, Entertainment Weekly)