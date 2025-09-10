Cuộc chiến với ung thư của Angelina Jolie truyền cảm hứng cho phim

Quá trình chống ung thư vú của Angelina Jolie truyền cảm hứng cho đạo diễn Alice Winocour làm phim "Couture", có cô đóng chính.

Tác phẩm ra mắt ở Liên hoan phim Toronto (Canada) hôm 7/9, kể về đạo diễn độc lập Maxine Walker được một thương hiệu thời trang Pháp giao thực hiện bộ phim cho buổi trình diễn ở Tuần lễ Thời trang Paris. Lúc đó, Maxine cố gắng cân bằng giữa công việc, trách nhiệm làm mẹ và thủ tục ly hôn. Biến cố ập đến khi nữ chính phát hiện mắc ung thư vú ác tính, vật lộn khủng hoảng tâm lý.

Angelina Jolie trong phim "Couture". Ảnh: Pathé

Trên Variety, Angelina Jolie nói khi quay phim, cô từng cảm thấy lo lắng bởi đề tài quá riêng tư, gần gũi với trải nghiệm cá nhân. Dù Couture không mang dáng dấp của phim tài liệu hay tiểu sử, câu chuyện của Maxine có sự đồng điệu với diễn viên.

Năm 2013, cô công khai bài viết trên New York Times, tiết lộ vừa kết thúc ba tháng phẫu thuật cắt bỏ mô và tái tạo cả hai bên vú. Quyết định được đưa ra sau khi cô phát hiện mang bản sao lỗi của gene BRCA1 gây nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng. Jolie hiểu rõ sự nguy hiểm vì mẹ và bà ngoại của ngôi sao đều qua đời vì căn bệnh này. Việc cắt bỏ các mô mang mầm bệnh sẽ giảm nguy cơ từ 87% xuống còn dưới 5%.

Đạo diễn Alice Winocour cho biết nghĩ đến Angelina Jolie sẽ đảm nhận vai chính từ lúc viết kịch bản. "Tôi muốn khắc họa sự mong manh nhưng cũng rất mạnh mẽ của cô ấy, hình ảnh người phụ nữ đằng sau biểu tượng Hollywood", Winocour nói.

Một trong những cảnh phim xúc động là khi Maxine nhận tin phải cắt bỏ cả hai bên ngực để chống chọi căn bệnh. Hình ảnh bác sĩ dùng mực đỏ đánh dấu trên ngực nhân vật tượng trưng cho những mất mát không thể tránh khỏi trong quá trình chiến đấu ung thư.

Angelina Jolie ra mắt phim "Couture" ở Liên hoan phim quốc tế Toronto 2025. Ảnh: AFP

Angelina Jolie nói: "Những bộ phim 'nặng ký' thường gắn với câu chuyện giàu tình thương. Việc cùng mọi người san sẻ nỗi đau mang lại sự an ủi. Chúng ta không biết chắc làm thế nào để vượt qua căn bệnh này, nhưng nguồn năng lượng xuất hiện khi ta quyết định đối mặt và tiến về phía trước".

Giới chuyên môn đánh giá cao màn thể hiện của Angelina Jolie trong Couture. Theo Deadline, minh tinh tập trung truyền tải nội tâm nhân vật bằng ánh mắt và những cử chỉ nhỏ. Ngoài ra, màn kết hợp các diễn viên như Ella Rumpf, Anyier Ane tạo nên sự cân bằng, đồng thời đào sâu nhiều khía cạnh trong cuộc sống phụ nữ.

Diễn viên còn dành thời gian học tiếng Pháp nhằm nhập vai trọn vẹn. Trên phim trường, Jolie đeo vòng cổ của mẹ để lấy cảm hứng, gợi sự đồng cảm trong việc hóa thân.

Angelina Jolie, 50 tuổi, là một trong những ngôi sao hạng A của Hollywood. Suốt sự nghiệp, minh tinh đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar. Cô trải qua ba đời chồng, lần lượt là Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton và tài tử Brad Pitt. Cô và chồng cũ Pitt có sáu con chung, gồm ba con nuôi và ba con ruột.

Sau khi dự Liên hoan phim Toronto, cô trở lại trường quay Anxious People - chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thụy Điển Fredick Backman. Angelina Jolie vào vai Zara - nhân viên ngân hàng đầu tư có mái tóc bob vàng hoe, diện phong cách sang trọng thầm lặng.

Cát Tiên (theo Variety, People)