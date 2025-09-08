Angelina Jolie khoe chân với trench coat

CanadaMinh tinh Angelina Jolie gây chú ý khi khoe chân trong bộ trang phục màu nâu trên thảm đỏ Toronto.

Hôm 7/9, Jolie tới Liên hoan phim Quốc tế Toronto 2025 (từ ngày 4 đến 14/9) để quảng bá cho bộ phim mới của cô - Couture, do Alice Winocour đạo diễn. Thay vì diện đầm dạ hội như truyền thống của thảm đỏ, diễn viên diện trench coat nâu của Gabriela Hearst, để lộ chân.

Angelina Jolie ở Liên hoan phim Toronto 2025 Angelina Jolie được khán giả chào đón ở Liên hoan phim Toronto 2025. Video: Toronto Vibe

Theo Mail, Angelina Jolie xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ và vẫy tay chào mọi người. Trên X, nhiều khán giả bình luận về sự xuất hiện của Jolie. Họ nhận xét cách tạo dáng gợi nhớ đến tư thế khoe chân kinh điển của cô ở Oscar 2012. "Rất nhiều năm rồi mới thấy Angelina khoe chân. Mọi khi cô ấy toàn mặc đầm kín đáo", một khán giả viết. Số khác khen cô sang trọng dù mặc đồ và để tóc đơn giản.

Theo Vogue, bộ trang phục gợi nhớ đến phong cách chị em nhà Olsen - Mary-Kate và Ashley. Họ nổi tiếng với gu mặc boho sang trọng, thường diện áo khoác dài rộng thùng thình.

Angelina Jolie kết hợp trang phục với khuyên tai Cartier. Ảnh: AFP

Trong Couture, Jolie đóng cùng Louis Garrel, Ella Rumpf và Garance Marillier. Ngoài diễn xuất, cô còn tham gia sản xuất. Sau khi dự liên hoan phim, cô sẽ trở lại trường quay Anxious People - phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thụy Điển Fredick Backman. Angelina Jolie vào vai Zara - nhân viên ngân hàng đầu tư có mái tóc bob vàng hoe, diện phong cách sang trọng thầm lặng.

Angelina Jolie sinh năm 1975, là một trong những ngôi sao hạng A của Hollywood. Suốt sự nghiệp, minh tinh đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar. Cô trải qua ba đời chồng, lần lượt là Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton và tài tử Brad Pitt. Cô và chồng cũ Pitt có sáu con chung, gồm ba con nuôi và ba con ruột.

Họa Mi (theo Vogue, People)