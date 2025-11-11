Số người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP HCM tăng gần 300

Số người ngộ độc sau khi ăn bánh mì bán tại hai tiệm cùng hệ thống ở Gò Vấp và Bình Thạnh (cũ) tăng lên 299 sau 7 ngày, cấp cứu ở 14 bệnh viện.

Tối 11/11, đại diện Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TP HCM, cho biết đa số bệnh nhân ổn định sức khỏe, hầu hết đã được xuất viện. Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 175 bệnh nhân, hiện còn 25 ca điều trị nội trú, không có trường hợp nặng. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM tiếp nhận 30 ca, trong đó 5 bệnh nhân vẫn đang điều trị, sức khỏe ổn định.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 62 ca, hiện còn 37 ca điều trị nội trú. Trong đó, một bệnh nhân cấy máu dương tính khuẩn Salmonella, một ca nhiễm Staphylococcus coagulase negative, một ca cấy phân nhiễm Salmonella. Một bệnh nhân nặng do có nhiều bệnh nền, các bệnh nhân khác ổn định.

Một số bệnh viện tiếp nhận ít bệnh nhân hơn, đa số xuất viện hoặc ổn định như Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình (thai phụ 28 tuổi đã xuất viện), Bệnh viện quốc tế Becamex (9 ca, dự kiến xuất viện ngày mai), Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây (6 ca xuất viện, còn một đang điều trị), Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp (4 ca), Bệnh viện Nhi Đồng 2 (3 ca), Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn (một ca).

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cơ sở 1 và cơ sở 3 mỗi nơi hai ca. Bệnh viện Bình Dân, Nhân dân 115, Đa khoa Khánh Hội mỗi nơi một ca, đều đã xuất viện.

Bệnh nhân ngộ độc sau ăn bánh mì điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bệnh nhân trên lần lượt nhập viện từ ngày 5/11 đến nay. Họ có chung triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt sau khi ăn bánh mì mua tại hai tiệm bán bánh mì chung một hệ thống. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc thực phẩm. Hiện cơ quan chức năng chưa kết luận nguyên nhân gây ngộ độc.

Sở An toàn thực phẩm TP HCM phối hợp lực lượng chức năng thành lập đoàn điều tra. Hai cơ sở bán bánh mì đã tạm ngừng hoạt động, toàn bộ thực phẩm và nguyên liệu bị niêm phong, lấy mẫu kiểm nghiệm.

Lê Phương