Nguyễn Đình Bắc và 45 phút tra tấn hàng thủ Malaysia

Sau cú đúp giúp Việt Nam hạ Lào 2-1 ở lượt ra quân, chiều 11/12 Nguyễn Đình Bắc tiếp tục dẫn dắt hàng công Việt Nam đối đầu Malaysia ở trận phân định ngôi đầu bảng B cùng tấm vé vào bán kết.
Tiền đạo sinh năm 2004 tiếp tục duy trì phong độ cao với nhiều pha xử lý lắt léo và hiệu quả bên hành lang trái.
Ngay phút thứ 2, Đình Bắc đẩy bóng một nhịp vượt qua Ahmad Alif để vào vòng cấm. Sau đó, anh căng ngang chân trái cho thủ quân Khuất Văn Khang dứt điểm chệch cột.
Đến phút 11, Đình Bắc phối hợp đá phạt góc với Nguyễn Phi Hoàng rồi treo bóng xoáy vào vòng 5m50, cho Nguyễn Hiểu Minh (áo đỏ) đánh đầu cận thành mở tỷ số.
Bàn mở tỷ số của Nguyễn Hiểu Minh ở phút 11.
Sau trận, Đình Bắc cho biết lúc nhận quả phạt góc, Ban huấn luyện nhắc "Đá bài". Tiền đạo số 7 liền hô lớn "Bài". Ở phía trong cấm địa Malaysia, các đồng đội lập tức hiểu ý, di chuyển xáo trộn vị trí như đã được tập luyện. Cùng lúc, Đình Bắc đập nhả một chạm với Phi Hoàng rồi treo bóng vào trong cho Hiểu Minh lập công.
"Chúng tôi đã tập luyện bài này ở buổi tập chiều qua", Đình Bắc nói sau trận. "Đây là thành quả của tập luyện và sự chuẩn bị kỹ càng".
Bàn mở tỷ số giúp các cầu thủ Việt Nam thêm phần thoải mái. Đình Bắc bắt đầu có những pha nhấp nhả gây khó chịu cho đối phương, hay như một đường chuyền không nhìn (no look pass) kiểu Ronaldinho ở phút 18.
Minh Phúc giang hai tay ăn mừng. Ở trận thắng Lào, chính anh là người căng ngang cho Đình Bắc mở tỷ số. Một sự kết hợp tốt của hai cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội.
Không chỉ làm khổ hàng thủ Malaysia, Đình Bắc cũng tích cực trong tranh chấp, để cùng các cầu thủ tấn công tạo nên lớp pressing và phòng ngự đầu tiên trong hệ thống.
Sang hiệp hai, Việt Nam giảm nhịp độ, nhường thế trận cho Malaysia và chờ phản công. Đình Bắc và các đồng đội có thêm cơ hội nhưng không thể tận dụng. Cuối cùng, anh rời sân ở phút 80, nhường chỗ cho Nguyễn Ngọc Mỹ.
Chiến thắng giúp Việt Nam dẫn đầu bảng B và giành vé vào bán kết. Trong khi đó, Malaysia phải chờ kết quả trện Myanmar gặp Indonesia ở bảng C vào ngày mai mới biết số phận. Dù còn cơ hội, nhưng thủ môn Sharani (áo xanh lam) vẫn gục khóc và được đồng đội lẫn cầu thủ Việt Nam an ủi.
Màn trình diễn xuất sắc trong hiệp một của Nguyễn Đình Bắc giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.
Khi vào dự họp báo cùng HLV Kim Sang-sik, Đình Bắc cho biết: "Sau khi xem trận Malaysia thắng Lào, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho hôm nay. Hai kiến tạo của tôi là thành quả của một tuần tập luyện chăm chỉ đó".
Việt Nam sẽ chờ đối thủ ở bảng B, nhiều khả năng là Philippines, sau khi lượt trận bảng C kết thúc vào ngày 12/12.
Hiếu Lương