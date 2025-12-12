Nguyễn Đình Bắc và 45 phút tra tấn hàng thủ Malaysia

Sau cú đúp giúp Việt Nam hạ Lào 2-1 ở lượt ra quân, chiều 11/12 Nguyễn Đình Bắc tiếp tục dẫn dắt hàng công Việt Nam đối đầu Malaysia ở trận phân định ngôi đầu bảng B cùng tấm vé vào bán kết.

Tiền đạo sinh năm 2004 tiếp tục duy trì phong độ cao với nhiều pha xử lý lắt léo và hiệu quả bên hành lang trái.