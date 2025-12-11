HLV Kim muốn Việt Nam vô địch lần nữa ở Rajamangala

Thái LanSau khi hạ Malaysia 2-0 ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik hy vọng Việt Nam có thể đi đến chung kết và vô địch trên sân Rajamangala như từng làm với ĐTQG ở ASEAN Cup hồi đầu năm.

"Tôi rất vui vì hôm nay Việt Nam đã chiến thắng và vào bán kết với tư cách nhất bảng", HLV Kim nói sau trận đấu trên sân Rajamangala chiều 11/12. "Kết quả này có được nhờ Đình Bắc và tất cả các cầu thủ đã thi đấu hết mình. Ngoài ra, có một phần công sức không nhỏ của các cổ động viên Việt Nam tới sân và cổ vũ nhiệt tình cho chúng tôi".

HLV Kim Sang-sik trong trận Việt Nam thắng Malaysia 2-1 ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 11/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Trước lượt cuối hôm nay, lợi thế thuộc về Malaysia. Họ cùng được ba điểm nhưng xếp trên Việt Nam nhờ hiệu số bàn thắng bại. Do đó, chỉ cần hòa, thầy trò HLV Nafizi Zain sẽ giữ được đỉnh bảng cùng suất vào thẳng bán kết. Việt Nam cũng đi tiếp nếu có thêm một điểm, nhưng chỉ với tư cách đội nhì xuất sắc và khả năng cao phải đối đầu chủ nhà Thái Lan ở vòng đấu loại trực tiếp.

Chính vì vậy, ngay khi nhập cuộc, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã dồn lên tìm bàn thắng. Ngay phút 11, từ một pha phối hợp đá phạt góc, Nguyễn Đình Bắc treo bóng như đặt cho trung vệ Nguyễn Hiểu Minh bật cao đánh đầu mở tỷ số. Đến phút 22, Đình Bắc đi bóng lắt léo bên trái cấm địa rồi căng vào trong cho Phạm Minh Phúc đệm cận thành, nhân đôi cách biệt cho Việt Nam.

Việt Nam sau đó tạo thêm nhiều cơ hội nữa, nhưng không thể tận dụng. Dù vậy, chiến thắng với cách biệt hai bàn cũng đủ để thầy trò HLV Kim giành lại đỉnh bảng. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, chiến thắng lần này đến từ việc nghiên cứu kỹ đối thủ, thông qua các cuộc họp và phân tích cùng cầu thủ, cũng như việc huấn luyện, chuẩn bị chiến thuật tốt. Ông dự định sẽ có sự chuẩn bị tương tự khi gặp Philippines ở bán kết, bên cạnh việc tập trung giúp các cầu thủ hồi phục tốt nhất có thể.

Việt Nam 2-0 Malaysia

Khi được hỏi về mục tiêu tiếp theo sau khi vượt qua vòng bảng, HLV Kim nói: "Chúng tôi muốn vào chung kết, để có thể quay trở lại sân Rajamangala và vô địch".

Khi trả lời câu hỏi này, nhà cầm quân 49 tuổi muốn nhắc lại việc đã cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan ở chung kết lượt về và đăng quang ASEAN Cup 2024 ngay trên sân vận động nổi tiếng ở thủ đô Bangkok hồi đầu năm. Đó cũng là danh hiệu đầu tiên của Kim sau khi làm việc với bóng đá Việt Nam. Hồi giữa năm, ông còn cùng các học trò vô địch U23 Đông Nam Á.

Diễn ra cùng giờ với trận đấu của U22, các tuyển thủ nữ Việt Nam cũng thắng 2-0 trước Myanmar để giành vé vào bán kết. Điều này khiến HLV Kim rất mừng. "Chúng tôi đã cùng nhau làm lễ ra quân, tôi cũng đã gửi tin nhắn cổ vũ tới HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các tuyển thủ nữ", ông cho hay. "Chúng tôi nhất định cố gắng bảo vệ niềm tự tôn và danh dự của các đội tuyển Việt Nam. Tôi cũng mong các nữ tuyển thủ thi đấu hết mình để cả hai đội tuyển cùng tiến vào vòng chung kết".

Hiếu Lương