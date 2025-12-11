Việt Nam thắng dễ Malaysia, vào bán kết SEA Games 33

Thái LanViệt Nam thắng Malaysia 2-0 nhờ công hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Minh Phúc, để đứng đầu bảng B bóng đá nam SEA Games 33.

Việt Nam 2-0 Malaysia Diễn biến chính trận đấu.

*Bàn thắng: Hiểu Minh 11', Minh Phúc 22'

Sau hiệu còi mãn cuộc của trọng tài người Oman Al Hatmi, khoảng nửa đội hình Malaysia đổ gục ra sân vì thất vọng và cạn sức. Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam dù mệt mỏi, vẫn đứng vững và bắt tay chia vui cùng nhau. Chiến thắng này giúp đoàn quân Kim Sang-sik vào bán kết với vị trí nhất bảng B, tương tự Philippines ở bảng C. Còn Malaysia bị đẩy vào cuộc đua đội nhì có kết quả tốt nhất.

Phạm Lý Đức (trái) vui mừng sau khi Nguyễn Hiểu Minh ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam trước Malaysia ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan chiều 11/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Ngay từ những phút đầu, Việt Nam đã thể hiện ý đồ chơi tấn công rõ rệt, còn Malaysia nhanh chóng lùi sâu đá phòng ngự. Họ vốn dĩ chỉ cần một kết quả hòa, do đang có ưu thế về hiệu số. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc liên tục gây ra đột biến bên cánh trái, tạo ra hai cơ hội chỉ trong sáu phút đầu tiên, lần lượt cho Khuất Văn Khang và Nguyễn Thái Quốc Cường. Tuy nhiên, hai cầu thủ này đều sút thiếu lực và độ chính xác.

Đoàn quân Kim chủ yếu chơi tấn công bên trái, với tài rê bóng của Đình Bắc. Phút 11, từ quả phạt góc được phối hợp nhanh, tiền đạo quê Nghệ An treo bóng chuẩn xác từ cánh trái để Hiểu Minh bật cao đánh đầu ngược cận thành mở tỷ số.

Đây là bàn thắng thứ tư của Hiểu Minh cho U22 và U23 Việt Nam, dù chơi ở vị trí trung vệ. Trước đó, anh cũng từng chọc thủng lưới Malaysia trong trận giao hữu năm ngoái, rồi ghi cú đúp vào lưới Lào ở vòng bảng U23 Đông Nam Á 2025.

Cú đánh đầu ngược thành bàn thắng của Hiểu Minh. Ảnh: Hiếu Lương

Bàn thắng đến từ "bài" đá phạt mà các cầu thủ đã trao đổi trước đó. Đình Bắc hô vang "bài" trước khi đá phạt góc. Ở phía trong, trung vệ Phạm Lý Đức trả lời: "Bài hả?". Ngay sau đó, các cầu thủ thay đổi vị trí để Hiểu Minh và Lý Đức áp sát cầu môn trước khi nhận quả tạt của Đình Bắc rồi ghi bàn.

Malaysia cũng có vài cơ hội nhưng không đáng kể. Phút 17, tiền vệ Danish Hakimi thoát xuống đối mặt Trần Trung Kiên nhưng chỉ chạm nhẹ vào bóng và bị thủ môn Việt Nam bắt gọn. Đó là cơ hội hiếm hoi của họ trong trận này.

Việt Nam vẫn duy trì sức ép và đến phút 22, cách biệt được nhân đôi. Đình Bắc vượt qua hậu vệ Malaysia ở bên trái, dốc bóng sát biên ngang rồi trả ngược cho Minh Phúc đệm bóng vào lưới trống. Đây là bàn thắng thứ hai của Minh Phúc cho đội, sau khi ghi bàn duy nhất ở trận thắng Trung Quốc 1-0 ngay tại Tứ Xuyên.

Cả bốn bàn của Việt Nam từ đầu giải đều in dấu giày Đình Bắc, trong đó có hai bàn thắng và hai đường kiến tạo. Còn Minh Phúc cũng ghi dấu giày vào ba bàn từ đầu giải.

Hậu vệ Phạm Minh Phúc tiếp tục duyên ghi bàn với U23 Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương

Sang hiệp hai, Malaysia thay người liên tục để tìm sự tươi mới, trong khi Việt Nam giữ nguyên đội hình cho tới phút 68. HLV Kim chủ động đề nghị học trò đá chậm lại, chờ thời cơ phản công. Nhưng dường như chưa quen chiến thuật mới, tuyến giữa đội tuyển chịu nhiều áp lực dẫn đến hai thẻ vàng của Nguyễn Thái Sơn và Khuất Văn Khang.

Malaysia nỗ lực đẩy cao đội hình, nhưng các cơ hội của họ chủ yếu bị bẻ gãy từ xa. Khi Hashim Haiqal một lần đột phá vào cấm địa, nhưng Hiểu Minh vào bóng chuẩn xác để giải nguy. Trung vệ cao 1,84 m tiếp tục cho thấy sự chắc chắn không chỉ trong phòng ngự, cả ở khả năng đọc tình huống.

Từ phút 60, Malaysia xuống sức thấy rõ, nhiều cầu thủ liên tục bị chuột rút. Họ nỗ lực tìm bàn rút ngắn tỷ số, nhưng cũng không quá mạo hiểm vì có thể thua đậm hơn. Vì thế, trận đấu trở nên khan hiếm cơ hội. Dù vậy trên khán đài, người hâm mộ vẫn nhiệt tình hò hét và thổi kèn cổ vũ.

Đình Bắc rê bóng qua cầu thủ Malaysia. Ảnh: Hiếu Lương

Phút 83, Malaysia có tình huống đòi phạt đền sau một cú đánh đầu trúng tay Nguyễn Phi Hoàng, nhưng trọng tài Al Hatmi sau vài giây lưỡng lự đã xua tay. Trận đấu trở nên nóng hơn ở phút 87 khi Abdul Rahman đánh nguội Quốc Cường bằng khuỷu tay, nhận thẻ vàng và bị nhắc nhở thêm. Ngay cả khu kỹ thuật cũng căng thẳng, khi trợ lý Lee Jung-soo bị phạt thẻ vàng vì phản ứng một pha ném biên.

Nhưng tất cả chỉ tô đậm hơn sự kiên cường của Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim giữ sạch lưới, bảo toàn lợi thế và khép lại trận đấu, với thế chủ động hoàn toàn.

Đây là trận thắng thứ 10 liên tiếp của Việt Nam trước Malaysia ở cấp U22 và U23. Kết quả này cũng có thể giúp ông Kim nhẹ nhõm hơn sau khi bị chỉ trích vì chỉ thắng Lào 2-1 trong ngày ra quân.

Hai trận bán kết sẽ diễn ra ngày 15/12, còn chung kết đá sau đó ba ngày.

Quang Dũng - Hoàng An