Nguyễn Đình Bắc - quân Hậu của Việt Nam ở SEA Games 33

Dạt trái rồi sang phải, phát động tấn công, kết nối các tuyến và trực tiếp ghi bàn... tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang đóng vai trò không thể thay thế ở U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

*Việt Nam: - Malaysia: 16h thứ Năm 11/12, trên VnExpress.

Nguyễn Đình Bắc: Quân hậu của tuyển U22 Việt Nam

Đình Bắc có thể đã không góp mặt trong trận đấu trước Lào nếu anh không chủ động trao đổi, xin phép HLV Mano Polking tại CLB Công an Hà Nội cho anh được hội quân từ sớm với U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33.

Khát khao được cống hiến trong lần đầu tham dự ngày hội thể thao lớn nhất khu vực, cùng tài năng sẵn có đã biến cầu thủ 21 tuổi như một quân Hậu trong tay HLV Kim Sang-sik trong trận đấu trước Lào, đưa ra lời cảnh báo có sức nặng cho đối thủ Malaysia ở trận quyết định bảng B hôm nay.

Hoàng Thông