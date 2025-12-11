HLV Malaysia thừa nhận sai sót trước Việt Nam

Thái LanHLV Nafuzi Zain cho rằng Malaysia chơi không tốt ở hiệp một, dẫn đến thất bại 0-2 trước Việt Nam và mất đầu bảng B, thậm chí vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33.

Trên sân Rajamangala chiều 11/12, Malaysia chỉ cần một kết quả hòa là giữ được đỉnh bảng cùng tấm vé đi tiếp. Họ vì vậy nhập cuộc bằng sơ đồ 5-4-1, với ý định tử thủ. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của Malaysia nhanh chóng bị Việt Nam xé toạc.

Phút 11, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh bật cao đánh đầu từ quả tạt bên trái của Nguyễn Đình Bắc, mở tỷ số trận đấu. Phút 22, lại từ một pha xuống biên của Đình Bắc, bóng được chuyền vào cho Phạm Minh Phúc đệm cận thành, gia tăng cách biệt lên 2-0.

HLV Zain ở họp báo sau trận Malaysia thua Việt Nam 0-2 ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 11/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Sau trận, HLV Nafuzin Zain thừa nhận các cầu thủ Malaysia đã chơi không đúng chỉ đạo. "Họ chơi không đủ quyết liệt, để lộ nhiều khoảng trống và mắc sai lầm", ông nói. "Sang hiệp hai, chúng tôi đã khắc phục. Các cầu thủ cố gắng tấn công, kiểm soát được trận đấu và không để thủng lưới thêm".

HLV sinh năm 1978 thừa nhận Việt Nam có chất lượng tốt hơn, nhưng không vì thế mà Malaysia không có phương án đối phó. Ông cho rằng đây là một kết quả gây nhiều thất vọng, dù các cầu thủ đã nỗ lực hết sức.

Tại giải năm nay, Malaysia không có lực lượng ổn định khi một số cầu thủ chủ chốt không được hội quân từ đầu. Sau trận ra quân thắng Lào 4-1, họ mới có thêm ba cầu thủ là hậu vệ Ubaidullah Shamsul, Aiman Yusuf và tiền đạo Aliff Izwan. Tuy nhiên, tiền đạo Haqimi Azim phải về nước để chịu tang bố dượng mới qua đời.

Việt Nam 2-0 Malaysia

Với ba điểm cùng hiệu số +1 và ghi 4 bàn, Malaysia đứng nhì bảng B. Họ phải hy vọng ở lượt cuối bảng C vào ngày mai, Myanmar hòa Philippines hoặc có đội thắng với cách biệt tối thiểu nhưng không đội nào ghi quá ba bàn.

"Tôi hy vọng may mắn sẽ đến với Malaysia để vượt qua vòng bảng", HLV Zain cho hay. "Tôi tự hào về những gì các cầu thủ đã cống hiến và một tấm vé đi tiếp sẽ là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của họ".

Hiếu Lương