Nguy cơ mắc cúm ở concert, khu vực đông người

Phương Quyên, quận 7, TP HCM, từ chối tham dự lễ hội âm nhạc đông người do không muốn mắc cúm lần thứ hai.

Cô gái 25 tuổi cho biết từng rất hăng hái tham dự rất nhiều lễ hội, concert âm nhạc, đến sớm trước giờ biểu diễn để chọn chỗ đứng sát hàng rào hoặc tham dự hoạt động bên lề. Tuy nhiên, trong một lần dự concert cách đây vài tháng, thời tiết đột ngột chuyển từ nắng nóng sang mưa lạnh. Sau đó, Quyên viêm phổi do cúm với các biểu hiện sốt, đau họng, ho không ngừng, phải nhập viện điều trị.

"Khỏi bệnh rồi tôi vẫn thường xuyên ho, sức đề kháng cũng giảm đáng kể", Quyên nói, thêm rằng từ đó ngại đến khu vực đông người.

Concert, lễ hội tập trung đông người, dễ lây lan mầm bệnh. Ảnh minh họa: Unplash

Còn Anh Toàn, 22 tuổi, quận Gò Vấp, TP HCM, cho biết mỗi lần thành phố có tổ chức lễ hội ẩm thực, giới thiệu văn hóa, biểu diễn pháo hoa, anh đều đến chơi. Theo Toàn, các lễ hội giúp tìm hiểu thêm về văn hóa, cuộc sống, song cũng là nơi tập trung đông người. Vì vậy, anh tiêm ngừa cúm hàng năm để đảm bảo sức khỏe cho chuyến đi.

"Hiện tôi sống với ba mẹ và bà nội 80 tuổi nên cũng lo ngại sẽ lây bệnh cho người trong gia đình nên tiêm vaccine cho yên tâm", Toàn nói.

Bác sĩ Phan Nguyễn Trường Giang, Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết thời tiết vào hè diễn biến phức tạp tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh sôi và phát triển của nhiều mầm bệnh, đặc biệt là virus cúm. Môi trường đông người góp phần khiến mầm bệnh lây lan nhanh hơn.

Bác sĩ Giang cho biết, người mắc cúm có thể phát tán mầm bệnh 1 ngày trước khi biểu hiện triệu chứng. Một số trường hợp mắc cúm nhưng các triệu chứng nhẹ như mệt mỏi, cảm lạnh nên vẫn đến nơi đông người, vô tình lây bệnh.

Thông thường, bệnh diễn biến 2-7 ngày, sau đó hồi phục. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể biến chứng viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não, nhiễm trùng huyết. Nguy cơ trở nặng tăng cao hơn nếu người bệnh bội nhiễm tác nhân khác như phế cầu, Covid-19... Nhóm nguy cơ cao trở nặng gồm người từ 65 tuổi trở lên, thai phụ, trẻ nhỏ, có bệnh nền.

Người trẻ tiêm vaccine tại Trung tâm tiêm chủng VNVC. Ảnh: An Hoa

Do đó, bác sĩ Giang khuyến cáo mọi người tiêm vaccine cúm, đặc biệt với những người thường đến khu vực đông người như concert, lễ hội. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vaccine cúm mùa được tiêm đều đặn hằng năm có thể làm giảm đến 60% các bệnh liên quan đến cúm, 90% tỷ lệ nhập viện và khoảng 70-80% tỷ lệ tử vong do cúm.

Hiện Việt Nam đang sử dụng bốn loại vaccine cúm, giúp phòng các chủng virus như A/H1N1, A/H3N2 và cúm B. Trong đó, loại của Pháp, Hà Lan và Hàn Quốc tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn. Loại của Việt Nam tiêm cho người từ 18 đến 60 tuổi. Trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi cần tiêm hai mũi cách nhau tối thiểu một tháng nếu chưa từng chủng ngừa cúm. Người từ 9 tuổi trở lên, cần một liều cơ bản và nhắc lại hàng năm.

Ngoài cúm, mọi người có thể tiêm thêm vaccine phế cầu phòng các bệnh: viêm phổi, viêm màng não, dễ bội nhiễm khi mắc cúm với các loại vaccine như phế cầu 10 (Synflorix), phế cầu 13 (Prevenar 13), phế cầu 15 (Vaxneuvance), phế cầu 20 (Prevenar 20) và phế cầu 23 (Pneumovax 23).

Anh Ninh