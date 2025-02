Nguy cơ 'bơm xả' khi giá tiền ảo Pi 'ghi nợ' tăng đột biến

Giá tiền ảo Pi dạng "ghi nợ" trên một số sàn giao dịch tăng gấp đôi sau thông tin Pi Network "mở mạng", nhưng nhiều người cũng cảnh báo nguy cơ "bơm xả".

Theo dữ liệu từ các sàn như Binance, Bitget và một số nền tảng theo dõi giá tiền số như CoinGecko, CoinMarketCap, tiền ảo Pi theo hình thức ghi nợ IOU (I Owe You) tăng mạnh sau thông tin dự án Pi Network chuẩn bị bước sang giai đoạn Open Network, tức có thể cho phép người chơi giao dịch ra bên ngoài, vào ngày 20/2.

Cụ thể, dữ liệu trong 24h qua cho thấy giá Pi IOU tăng hơn 86%, từ mức 50 lên 93 USD mỗi đồng, đạt khối lượng giao dịch gần một triệu USD. Nếu tính trong thời gian 7 ngày, mức tăng là139%. Hiện giá Pi IOU là 77,79 USD mỗi đồng.

Tuy nhiên, Pi IOU không phải giá thực của Pi, mà do các sàn tự tạo ra. Các sàn sẽ niêm yết một đồng tiền số từ trước để người dùng có thể mua bán, sau đó sẽ trả bằng đồng thật khi dự án phát hành chính thức.

Giá Pi IOU trên một trang theo dõi giá tiền số. Ảnh: Anh Khang

Trên PiBridge, giá của tiền ảo này cũng tăng gần gấp ba, từ 0,8 lên 2,2 USD mỗi đồng. PiBridge được xem là "chợ đen" của cộng đồng Pi giai đoạn "mainnet kín", tức chỉ có thể tự giao dịch trong nền tảng với nhau.

Một số sàn tiền số cũng thu hút sự chú ý khi tuyên bố sẽ niêm yết Pi Network, trong đó có OKX. Trưa 12/2, sàn này cho biết đã cho phép người dùng nạp tiền ảo Pi lên nền tảng và dự kiến giao dịch từ 20/2.

Sau hơn 6 năm chờ đợi, người chơi Pi Network chuẩn bị được giao dịch ra bên ngoài khi Pi Core Teams, đội ngũ phát triển Pi Network, thông báo sẽ chuyển sang giai đoạn Open Network tuần tới. Trên các cộng đồng, hầu hết người chơi tỏ ra phấn khích khi có thể bán token sau hơn 6 năm "điểm danh" trên thiết bị di động hoặc chạy nodes.

Dù vậy, những người am hiểu tiền số lâu năm cảnh báo Pi Network "mở mạng" có thể kích hoạt các đợt "bơm xả" như những gì xảy ra với các meme coin trong quá khứ. "Nhiều người chỉ chờ khoảnh khắc này để bán số Pi đã kiếm được. Tôi nghĩ sẽ có một 'cú xả' lớn sau Open Network, vì ai cũng chờ bán Pi", Thế Anh, quản trị viên một nhóm Pi Network chia sẻ.

Thế Anh cho biết thực tế phần lớn dự án cho airdrop (phát coin hoặc token miễn phí cho người dùng trước khi mở mạng) thường ghi nhận mức tăng giá nhẹ giai đoạn đầu và giảm mạnh sau một thời gian ngắn lên sàn. Hamster Kombat là dự án mới nhất cho thấy điều này, khi "sập" hơn 90% giá trị kể từ khi được niêm yết trên các sàn tiền số hồi tháng 9/2024.

Pi Network là dự án ra đời từ năm 2019, được quảng cáo là giúp người dùng sở hữu tiền ảo Pi miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại điểm danh mỗi ngày. Tuy nhiên, dự án gây tranh cãi khi duy trì thời gian dài "mainnet kín".

Cuối tháng 6/2023, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với công an địa phương để điều tra hoạt động liên quan đến tiền ảo Pi. Theo đại diện Bộ, các hoạt động liên quan đến Pi tại Việt Nam có dấu hiệu của việc lôi kéo, tiền người trước trả cho người sau trong mô hình kinh doanh dạng nhị phân, đa cấp, do đó người dân cần thận trọng trước hành vi lôi kéo tham gia mô hình tiền ảo có lợi nhuận cao bất thường.

Anh Khang