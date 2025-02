Pi Network thông báo 'mở mạng' ngày 20/2

Dự án tiền ảo Pi Network cho biết sẽ chuyển sang giai đoạn Open Network tuần tới, động thái được đánh giá là "chờ đợi từ lâu".

"Pi Network sẽ chính thức chuyển sang giai đoạn Open Network của Mainnet vào lúc 8:00 UTC (15h, giờ Hà Nội) ngày 20/2", Pi Core Teams, đội ngũ phát triển dự án Pi Network, thông báo sáng 12/2. "Nhờ sự nỗ lực và cam kết của cộng đồng Pi trong 6 năm qua, chúng tôi đang thực hiện bước tiến lớn tiếp theo trong việc hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái ngang hàng và trải nghiệm trực tuyến toàn diện nhất thế giới".

Thông báo Open Mainnet của Pi Network trên giao diện smartphone. Ảnh: Duy Phong

Pi Network cho biết đã đạt 10,14 triệu lượt di chuyển Mainnet, vượt mục tiêu ban đầu là 10 triệu. Dự án cũng đã có hơn 19 triệu người đã xác minh danh tính (KYC).

"Open Network mang đến thay đổi quan trọng, kết nối bên ngoài cho blockchain Pi Layer 1, tạo ra môi trường nơi Pi có thể kết nối an toàn với hệ thống bên thứ ba, mở rộng cơ hội cho người tiên phong và doanh nghiệp", thông báo nêu. "Việc chuyển sang Open Network cũng cho phép Pi giao tiếp với các mạng và hệ thống blockchain bên ngoài. Nghĩa là, người dùng Pi sẽ có thể tham gia vào các giao dịch ngoài hệ sinh thái Pi, mở rộng tiện ích và phạm vi tiếp cận của Pi".

Sau thông báo, các cộng đồng liên quan đến dự án đều đưa ra phản ứng tích cực. "Vậy là công sức nhiều năm 'điểm danh' đã có kết quả. Tôi sắp hái quả ngọt", tài khoản Facebook Nguyễn Hải chia sẻ.

Tuy nhiên, một số lo ngại Pi Network sớm "sập" khi mở mạng. "Nhiều người chỉ chờ khoảnh khắc này để bán số Pi đã kiếm được. Tôi nghĩ sẽ có một 'cú xả' lớn sau Open Network, vì ai cũng chờ bán Pi", Thế Anh, quản trị viên một nhóm Pi Network chia sẻ.

Pi Network là dự án ra đời từ năm 2019, được quảng cáo là giúp người dùng sở hữu tiền ảo Pi miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại điểm danh mỗi ngày. Tuy nhiên, dự án gây tranh cãi khi duy trì thời gian dài "mainnet kín", tức người chơi tự trao đổi Pi với nhau, chưa thể giao dịch với tiền số khác trên các sàn tập trung.

Cuối tháng 6/2023, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với công an địa phương để điều tra hoạt động liên quan đến tiền ảo Pi. Theo đại diện Bộ, các hoạt động liên quan đến Pi tại Việt Nam có dấu hiệu của việc lôi kéo, tiền người trước trả cho người sau trong mô hình kinh doanh dạng nhị phân, đa cấp, do đó người dân cần thận trọng trước hành vi lôi kéo tham gia mô hình tiền ảo có lợi nhuận cao bất thường.

Duy Phong