Nguồn cơn nổi loạn của Vinicius ở Real

Việc bị từ chối mức lương như của Cristiano Ronaldo và mâu thuẫn với HLV Xabi Alonso khiến Vinicius Junior "làm mình làm mẩy" ở Real Madrid mùa này.

Ngay từ giai đoạn đầu đàm phán gia hạn hợp đồng, Vinicius cho thấy anh muốn một siêu hợp đồng, tương đương kỷ nguyên Cristiano Ronaldo tại Bernabeu. Khi Real đề xuất mức lương mới khoảng 20 triệu euro (23 triệu USD) sau thuế mỗi năm, phía cầu thủ Brazil lập tức từ chối.

HLV Xabi Alonso và Vinicius Junior trong trận Real thắng Barca trên sân Bernabeu, thành phố Madrid, Tây Ban Nha ngày 26/10/2025. Ảnh: Reuters

Vinicius đề nghị gói thu nhập lên đến 30 triệu euro (35 triệu USD), gồm lương cơ bản, thưởng thành tích và tiền lót tay lúc gia hạn. Real Madrid chưa từng trả phí lót tay khi gia hạn cho bất kỳ ngôi sao nào trước đây, ngay cả Ronaldo. Yêu cầu này khiến quá trình thương thảo chững lại, nhưng theo nhiều nguồn tin, vấn đề tài chính chỉ là bề nổi. Nguyên nhân sâu xa nằm ở mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Vinicius với HLV Xabi Alonso.

Cả hai bắt đầu xung đột từ tháng 7/2025, thời điểm Real thua PSG 0-4 ở bán kết FIFA Club World Cup. Trước trận đó, Alonso dự định để Vinicius dự bị, nhằm gửi thông điệp về kỷ luật vận hành đội bóng. Nhưng chấn thương bất ngờ của hậu vệ Trent Alexander-Arnold buộc ông phải đưa Vinicius vào sân đá từ đầu, trong vai trò hoàn toàn khác lạ bên cánh phải, thay vì vị trí sở trường bên trái. Cầu thủ 25 tuổi chơi mờ nhạt và bị thay ra sau 64 phút.

Những vòng đầu La Liga và Champions League càng khiến Vinicius nghi ngờ về vị trí của bản thân. Sau 17 trận đầu mùa, anh chỉ chơi trọn 90 phút ở 5 trận, bên cạnh 4 lần phải dự bị. Với một cầu thủ trụ cột của Real dưới thời Carlo Ancelotti, những thay đổi này khiến Vinicius cảm thấy bị hạ thấp. Anh không nghĩ bản thân được đối xử công bằng, còn Alonso muốn biến Real thành một tập thể xoay tua hợp lý thay vì tập trung vào một vài cá nhân.

Đỉnh điểm của khủng hoảng là trận El Clasico ngày 26/10, nơi Real thắng Barca 2-1. Phút 72, Alonso rút Vinicius khỏi sân. Máy quay truyền hình ghi rõ khoảnh khắc cầu thủ Brazil giận dữ, đi thẳng vào đường hầm, miệng liên tục nói: "Lúc nào cũng là tôi. Tôi sẽ rời khỏi đội. Tốt hơn là tôi đi".

Đây không chỉ là lời than vãn bộc phát trên sân, còn là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã rạn nứt đến mức khó hàn gắn.

Vinicius mừng bàn thắng với Mbappe trong trận Real gặp Villarreal trên sân Bernabeu ngày 4/10/2025. Ảnh: Reuters

Hai ngày sau, Vinicius đăng thư xin lỗi trên mạng xã hội. Anh cảm ơn đồng đội, Chủ tịch Florentino Perez và người hâm mộ, nhưng không nhắc tên HLV Alonso. Theo nguồn tin từ CLB, đây là động thái có chủ ý, khiến ban huấn luyện bất ngờ. Bởi trước đó, Vinicius xin lỗi trực tiếp trong buổi họp nội bộ, nhắc tới ban huấn luyện.

Truyền thông Tây Ban Nha liên tục đặt câu hỏi, và Alonso phải nhiều lần khẳng định không có vấn đề cá nhân. Ông đồng thời nhấn mạnh xoay tua đội hình là bắt buộc với một đội bóng tham vọng. Nhưng quan sát phong thái của ông trên sân tập, trong họp báo hay khi đứng chỉ đạo, nhiều người nhận ra sự mệt mỏi, thậm chí khó chịu khi chuyện Vinicius bị thổi phồng theo từng vòng đấu.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi Vinicius đề xuất không gia hạn hợp đồng trong cuộc gặp kín với Chủ tịch Perez cuối tháng 10. Buổi gặp ban đầu nhằm xin lỗi về sự cố tại El Clasico, nhưng nhanh chóng chuyển sang thảo luận về tương lai. Theo Athletic, cầu thủ Brazil nói rằng anh sẽ không ký tiếp nếu quan hệ với Alonso không được cải thiện. Với Real, đây là tín hiệu đáng báo động.

Perez vốn gắn bó đặc biệt với Vinicius. Ông từng bênh vực anh trong những vụ phân biệt chủng tộc, thậm chí ngồi cạnh anh ở khu VIP để bày tỏ sự ủng hộ. Ban lãnh đạo Real xem Vinicius là tài sản dài hạn, là biểu tượng thế hệ mới sau khi Ronaldo và Karim Benzema rời Bernabeu. Vì thế, việc cầu thủ chủ lực phân vân tương lai ngay trong năm đầu Alonso nắm quyền, khiến nhiều người ở CLB lo ngại.

Dẫu vậy, Real vẫn cố gắng giải quyết nhẹ nhàng. Đội bóng không phạt Vinicius sau sự cố ở trận gặp Barca, chỉ nhắc nhở rằng phản ứng như vậy là không đúng mực. Tuy nhiên, những nỗ lực xoa dịu vẫn chưa mang lại kết quả. Nhiều thành viên trong đội thừa nhận bầu không khí hiện tại có phần nặng nề, bởi Vinicius không phải là người duy nhất băn khoăn về vị trí dưới thời Alonso, dù anh là trường hợp rõ ràng nhất.

Real vẫn dẫn đầu La Liga và đứng thứ bảy Champions League. Lãnh đạo Real hy vọng thành công trên sân cỏ sẽ giúp Vinicius và Alonso xích lại gần nhau. Nhưng gần đây, Vinicius tiếp tục gây chú ý khi xóa thông tin liên quan đội bóng khỏi phần giới thiệu trên mạng xã hội.

Real coi việc giữ chân ngôi sao người Brazil là ưu tiên hàng đầu, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu anh giải quyết được mâu thuẫn với Alonso.

Hoàng An