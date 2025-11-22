Vinicius xóa thông tin về Real trên trang cá nhân

Ngôi sao 25 tuổi Vinicius Junior bỏ dòng chữ "cầu thủ Real Madrid" ở phần giới thiệu trên trang cá nhân, trước tin đồn anh gia hạn với đội bóng.

Hôm nay 22/11, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin Vinicius đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Real Madrid tới hè 2031. Hợp đồng cũ của anh sẽ hết hạn hè 2027, nhưng quá trình đàm phán gia hạn nhiều lần gặp khó khăn.

Ngay khi cuộc thương thảo dường như hoàn tất, Vinicius tạo ra động thái mới bằng cách xóa dòng chữ "cầu thủ Real Madrid", trên phần giới thiệu ở mạng xã hội X và Instagram. Anh vẫn giữ lại ảnh đại diện có liên quan tới đội bóng, nhưng việc xóa chữ cho thấy giữa hai bên dường như lại có bất đồng.

Vinicius xóa thông tin về Real khỏi trang cá nhân. Ảnh: chụp màn hình

Truyền thông Tây Ban Nha chưa đưa ra lý do Vinicius phản ứng như vậy.

Ngôi sao Brazil được xem là tài sản quan trọng của Real. Ban lãnh đạo đội bóng tin tưởng tuyệt đối vào giá trị mà cầu thủ 25 tuổi mang lại, nhưng vẫn giữ nguyên tắc "CLB luôn trên tất cả". Chính sách này đã được duy trì nhiều năm qua và tiếp tục được áp dụng trong quá trình thương thảo kéo dài gần 9 tháng. Phía Vinicius hiểu rõ điều đó và chấp nhận các giới hạn mà Real Madrid đặt ra.

Theo Diario AS, những ồn ào xung quanh tương lai của cầu thủ Brazil đã giảm bớt thời gian qua, nhờ sự hiểu nhau hơn giữa đôi bên. Loạt trận đội tuyển quốc gia, thêm sự hỗ trợ từ HLV Carlo Ancelotti, giúp Vinicius trở lại tâm lý ổn định sau giai đoạn nhạy cảm. Sự cố bị thay ra trong trận El Clasico từng gây căng thẳng nội bộ, nhưng anh và HLV Xabi Alonso đã trực tiếp trao đổi để làm rõ quan điểm. Real đánh giá cao cách hai thầy trò nhanh chóng hóa giải vấn đề, qua đó khôi phục bầu không khí tích cực trong đội.

Nguồn tin cho biết vướng mắc từng xuất hiện sau FIFA Club World Cup nay cũng gần như được giải quyết. Vinicius hiểu rõ vị thế của anh tại Bernabeu và biết rằng những khoảnh khắc bộc phát không thể ảnh hưởng tới sự nghiệp lâu dài.

Real luôn tránh để các trụ cột bước vào mùa giải cuối cùng mà chưa gia hạn, và trường hợp của Vinicius không phải ngoại lệ. Bởi họ có nguy cơ mất trắng ngôi sao, trong khi có thể thu về hơn 100 triệu USD nếu bán Vinicius ngay trong tháng 1/2026.

Suốt quá trình thương thảo, Vinicius không đưa ra yêu cầu đặc biệt nào liên quan đến chuyên môn, ngoài việc bày tỏ mong muốn chơi ở vị trí anh cảm thấy phù hợp nhất. Vấn đề là vị trí đó cũng phù hợp với một ngôi sao khác ngày càng quan trọng với đội bóng, Kylian Mbappe.

Hoàng An tổng hợp