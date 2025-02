Người Việt quan tâm ôtô cũ nào nhất?

Năm 2024, Toyota Vios là mẫu xe được liên hệ hỏi mua nhiều nhất trên thị trường xe cũ, tiếp đến là Innova và Kia Morning.

Thị trường xe cũ đi sau xe mới và chịu tác động liên đới khi có biến động giá hay thị phần. Nhưng nhìn chung nhiều năm qua, một vài cái tên vẫn duy trì sức hút ổn định trên thị trường xe thứ cấp, mặc cho thị hiếu tiêu dùng xe mới có nhiều biến chuyển.

Theo dữ liệu thống kê của một số nền tảng mua bán xe cũ, Toyota Vios là cái tên được khách hàng liên hệ nhiều nhất trong 2024. So với 2023, vị trí này không thay đổi. Việc liên hệ không đồng nghĩa với giao dịch mua, bán thành công.

Với riêng Toyota, thương hiệu Nhật có nhiều mẫu xe cũ được người dùng quan tâm nhất. Ngoài Vios, những mẫu như Innova, Camry, Fortuner cũng thu hút khách hàng trên thị trường xe thứ cấp.

Về yếu tố thương hiệu, trong danh sách 15 mẫu xe có lượt liên hệ hỏi mua nhiều nhất thị trường, xe Nhật chiếm đến 10. Nếu xét theo từng phân khúc, xe Nhật cũng cho thấy sự áp đảo. Ví dụ như sedan cỡ B, Vios đã qua sử dụng có sức hút vượt trội so với Hyundai Accent, sedan cỡ C là sự áp đảo của Mazda3. Hay ở nhóm MPV cỡ nhỏ, Mitsubishi Xpander là cái tên nổi trội nhất.

Toyota Vios đời 2011 tại Hà Nội. Ảnh: Ánh Dương

Xe Hàn đã qua sử dụng có ưu thế ở các phân khúc xe giá rẻ, đặc biệt là hatchback cỡ A. Hai cái tên Hyundai i10, Kia Morning gần như là những sản phẩm được khách hàng ưu tiên tìm kiếm nhất.

Ông Anh Dũng, chủ một showroom xe cũ tại Hà Nội cho rằng, tư duy sử dụng xe mới của người Việt, đặc biệt trên những dòng xe giá phổ thông, nhìn chung không còn quá đặt nặng yếu tố thương hiệu như khoảng 7-10 năm trước. Do thị trường ngày càng mở rộng, nhiều lựa chọn với giá bán cạnh tranh, khách hàng có thể chọn một mẫu xe mới với thương hiệu yếu hơn nhưng giá thấp hơn để trải nghiệm. Sau vài năm, họ đổi xe lên phân khúc cao hơn.

"Nhưng với xe cũ, khách hàng thường ưu tiên tính ổn định, bền, những khía cạnh được coi là gắn liền với xe Nhật", ông Dũng nói. "Đó là lý do vì sao sự quan tâm của khách đối với xe đã qua sử dụng có xu hướng nghiêng về xe Nhật".

Theo giới kinh doanh xe cũ, mẫu Vios của Toyota có tỷ lệ mất giá trung bình chỉ khoảng 5-7%/năm, thấp hàng đầu thị trường xe cũ. Điều này khiến cả người mua xe cũ lẫn người mua xe mới đều dễ đưa ra quyết định hơn những sản phẩm khác.

Về tính thanh khoản, sedan cỡ B và hatchback cỡ A, những dòng xe đã qua sử dụng có giá bán 300-400 triệu đồng thường tốn ít thời gian nhất (so với các dòng khác). Thanh khoản một mẫu xe cũ được xem là tốt khi giá trị xe bán ra càng cao và thời gian đẩy hàng càng ngắn.

Với sedan cỡ B hay hatchback cỡ A, trung bình khoảng 18 ngày để một showroom thu mua sau đó bán lại cho chủ mới. Ở những dòng xe giá trị càng cao, thời gian thanh khoản càng chậm. Ví dụ như sedan cỡ C là 21 ngày, gầm cao cỡ C là 23 ngày, gầm cao cỡ C 24 ngày.

Trong danh sách các mẫu xe cũ được người dùng quan tâm nhất vắng bóng xe gầm cao cỡ B. Theo ông Dũng, CUV cỡ B mới nổi lên trong 2-3 năm trở lại đây. Người dùng xe hầu hết cho nhu cầu cá nhân và thường có thời gian sử dụng dài. Vì thế nguồn cung trên thị trường xe cũ còn ít.

Phạm Trung