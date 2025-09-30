Người Việt ngày càng ưa chuộng ôtô hybrid

Số lượng xe hybrid bán ra tại Việt Nam sau 8 tháng đầu 2025 đạt 8.553 chiếc, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ 2024.

Nhu cầu của người Việt về loại phương tiện kết hợp giữa động cơ đốt trong và motor ngày càng tăng. Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), 8 tháng qua, doanh số dòng xe hybrid đạt 8.553 chiếc, tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này chiếm tỷ trọng rất nhỏ, khoảng 2,5% lượng xe bán ra toàn ngành.

Doanh số kể trên không phản ánh đầy đủ thực tế thị trường. Bởi nhiều hãng xe không thuộc VAMA như Subaru, BYD, Jaecoo, Haval, Mercedes, BMW... không công bố số liệu bán hàng xe hybrid.

Theo các chuyên gia, nhu cầu xe hybrid của người Việt tăng do phân khúc này ngày càng nhiều lựa chọn. Tâm lý của khách hàng cởi mở hơn sau quãng thời gian gần 5 năm xe hybrid có mặt trên thị trường.

Năm 2025, Suzuki bán thêm dòng Swift dạng hybrid nhẹ. Honda bổ sung thêm biến thể hybrid trên dòng HR-V. Nguồn cung xe hybrid trong 2025 tốt hơn năm ngoái cũng giúp doanh số mảng này của Toyota bùng nổ. Trợ lực khác là các chương trình khuyến mãi, giảm giá của hãng, đại lý.

Xe hybrid tại Việt Nam có đầy đủ ba hình thái của loại phương tiện này, bao gồm hybrid nhẹ (MHEV), hybrid tự sạc (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV). Mỗi hãng có định hướng khác nhau về cấu hình sản phẩm.

Người dân tham khảo dòng Innova Cross hybrid tại một sự kiện ở Hà Nội hôm 27/9. Ảnh: TMV

Loại MHEV có trên sản phẩm các hãng như Subaru, Suzuki và nhóm xe sang như Mercedes, Audi, BMW. Do dung lượng pin và công suất motor nhỏ, xe không vận hành thuần điện độc lập. Motor đóng vai trò bổ trợ động cơ đốt trong khi tăng tốc (thường là máy xăng) hoặc giúp xe khởi động êm ái.

Với các hãng như Toyota, Honda, Haval, Lexus, xe hybrid bán ra là loại HEV. Đây cũng là dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất ở phân khúc hybrid nói chung tại Việt Nam. Motor trên các xe này có khả năng vận hành riêng lẻ lẫn kết hợp với động cơ xăng, giúp tăng hiệu suất và giảm tiêu hao nhiên liệu.

Những hãng Trung Quốc như BYD, Omoda, Lynk & Co có hướng ưu tiên là công nghệ PHEV. Xe của các thương hiệu này trang bị pin dung lượng lớn, có loại gần bằng xe thuần điện (EV). Điều này cho phép PHEV có quãng lăn bánh thuần điện lớn hơn nhiều so với HEV, hiệu quả tiêu hao nhiên liệu cũng tối ưu hơn.

Xét về dòng xe, Toyota Innova Cross là mẫu có phiên bản hybrid bán chạy nhất thị trường với doanh số 1.852 xe. Kế đến là Corolla Cross (1.650 xe) và Suzuki XL7 (1.596 xe).

Nhờ số lượng sản phẩm đa dạng nhất, Toyota tiếp tục là thương hiệu dẫn đầu doanh số xe hybrid tại Việt Nam. Sau 8 tháng đầu 2025, hãng Nhật bán ra 4.907 xe, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2024 và chiếm hơn 57% thị phần phân khúc.

Nhằm đẩy mạnh chiến lược điện hóa tại Việt Nam, Toyota mới đây cho biết sẽ đầu tư dây chuyền lắp ráp xe hybrid trị giá 360 triệu USD ở nhà máy ở Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ). Hiện tất cả các mẫu xe hybrid của Toyota đều nhập khẩu.

Phân khúc xe hybrid trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều mẫu mới. Ví dụ như Mercedes GLE PHEV, Lynk & Co 08 PHEV, BYD Seal 5 PHEV, Suzuki Fronx MHEV...

Phạm Trung