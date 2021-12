Người Việt đi du lịch tăng mạnh

Trong tháng 11, tổng lượng khách du lịch nội địa đạt 2,5 triệu lượt, tăng hơn 3 lần so với tháng trước đó.

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, tổng lượng du khách nội địa tháng 11 đạt 2,5 triệu lượt, tăng hơn 3 lần so với tháng 10 (750.000 lượt) và gần 9 lần so với tháng 9 (300.000 lượt). Ước tính khách du lịch nội địa 11 tháng của năm 2021 đạt 34,75 triệu lượt, tổng thu đạt 167.700 tỷ đồng, giảm 40,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Nguyễn Trùng Khánh, nhận định du lịch nội địa đang có chuyển biến tích cực và phục hồi trở lại, đơn cử như Lào Cai, Hà Nội và Khánh Hòa là những địa phương dẫn đầu trong việc thu hút khách du lịch. Trong đó chính sách thích ứng an toàn, hiệu quả Covid-19 của Chính phủ và hướng dẫn tạm thời đón khách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là căn cứ để địa phương, doanh nghiệp chủ động kết nối nguồn khách.

Khách du lịch tham dự không gian tái hiện chợ tình ở Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Giang Huy

Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, tháng 11 tỉnh đón 55.450 lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 237 tỷ đồng. Con số của tháng 10 là 13.800 lượt, tổng thu chỉ 56,1 tỷ đồng. Trong đó khách chủ yếu đến thị xã Sapa, TP Lào Cai, huyện Bảo Yên (du lịch tâm linh).

Khách đến Lào Cai phần lớn từ các địa phương vùng xanh, vàng (cấp 1, 2), đa phần là khách Hà Nội và nội tỉnh. Lào Cai không dừng hoạt động cơ sở lưu trú trong suốt đợt dịch thứ 4, nhưng một số nơi chủ động đóng cửa. Tới nay hầu hết các khu, điểm tham quan, du lịch ở địa phương đã đón khách trở lại như bản Cát Cát, Tả Van, đỉnh Fansipan (từ 3/12)...

Ở Hà Nội, lượng khách du lịch tháng 11 là khoảng 300.000 người, tổng thu 844 tỷ đồng. Trong tháng 10, khi thành phố cho phép mở lại một số hoạt động như cơ sở lưu trú, công viên, bảo tàng... lượt khách là 5.000. Theo báo cáo của vườn quốc gia Ba Vì, công viên Thủ Lệ lượng... khách tới hàng chục nghìn. Những ngày cuối tuần, hàng loạt cơ sở lưu trú trong và gần thành phố Hà Nội kín khách, có nơi đã kín tới Tết Dương lịch.

Lượng khách nội địa ở Khánh Hòa cũng liên tục gia tăng trong 3 tháng gần đây lần lượt là 4.000, 13.700 và 28.500. Từ tháng 4 đến tháng 9, chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các hoạt động du lịch tỉnh Khánh Hòa gần như bị ngưng trệ. Tỉnh là một trong những địa phương tiên phong mở lại hoạt động du lịch, với việc đón khách nội tỉnh từ ngày 1/10, khách ngoại tỉnh từ ngày 16/10.

Các tỉnh thành phía Nam, hoạt động du lịch còn trầm lắng, nhưng trong tháng 11 cũng bắt đầu ghi nhận nhiều lượt khách lẻ, khách đoàn. Trong đó, "điểm nóng" Phú Quốc đón khoảng 31.700 lượt khách nội địa, doanh thu đạt 222 tỷ đồng. Tuần cuối cùng của tháng 11, khu du lịch ở bắc đảo đã nhộn nhịp.

Khách du lịch tại khu vui chơi Phú Quốc (Kiên Giang) ngày 27/11. Ảnh: Lê Hân

Không chỉ khách nội địa, trong 3 tuần thí điểm đón khách quốc tế, 3 địa phương là Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Quốc (Kiên Giang) đã có 978 khách. Đây là lần đầu tiên sau 19 tháng, ngành du lịch có con số thống kê về khách quốc tế.

Lan Hương