Người Việt có thể 'ship hàng' tới 220 quốc gia

Hợp tác giữa Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và DHL Express giúp hàng hóa Việt Nam tiếp cận 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sáng 11/3, Vietnam Post và DHL đã ký gia hạn hợp đồng nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển phát quốc tế, góp phần thúc đẩy kết nối logistics và thương mại xuyên biên giới. Quan hệ giữa hai doanh nghiệp bắt đầu từ năm 1988, khi DHL Express (Đức) trở thành đơn vị chuyển phát nhanh quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. Từ đó đến nay, hai bên duy trì liên doanh nhằm kết hợp mạng lưới bưu chính trong nước với hệ thống logistics toàn cầu, thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh VNQuick Post.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho rằng đây là "biểu tượng của sự hợp tác thành công giữa hai doanh nghiệp và hai quốc gia".

Theo ông, Vietnam Post giữ vai trò quan trọng trong hệ thống bưu chính quốc gia của Việt Nam, trong khi DHL Express là tập đoàn chuyển phát nhanh có vùng phủ khắp toàn cầu. Sự kết hợp này sẽ kết nối người dân và doanh nghiệp Việt Nam với thị trường quốc tế.

Thứ trưởng kỳ vọng liên doanh Vietnam Post - DHL Express không chỉ cung cấp dịch vụ đơn thuần, mà phải đi đầu trong phát triển và ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại trong lĩnh vực bưu chính, logistics, trở thành "điểm sáng" với nhiều dịch vụ mới, chiếm lĩnh thị phần lớn tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post, cho biết thương mại điện tử xuyên biên giới "đang tăng trưởng nhanh". Trong khi đó, ông John Pearson, Tổng giám đốc DHL Express, nhận định Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng thương mại mạnh trong khu vực. Bối cảnh này càng làm nổi bật ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ hợp tác, đưa hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam đến gần hơn với thị trường quốc tế.

Trong thời gian tới, hai bên cho biết sẽ phát triển các dịch vụ chuyển phát quốc tế cao cấp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ trong vận hành logistics.

Kỹ sư vận hành hệ thống phân loại hàng hóa trong một trung tâm chia chọn của Vietnam Post. Ảnh: Quốc Bảo

Trước đó tại Hội nghị Tổng kết năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 của Vietnam Post, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng xác định tầm nhìn mới cho bưu chính Việt Nam trong giai đoạn 5-10 năm tới. Ông nhận định khi nền kinh tế chuyển sang kinh tế số, bưu chính không phải một loại dịch vụ, mà phải được coi là một trụ cột hạ tầng phát triển quốc gia, là "đường cao tốc vật chất" và "đường cao tốc logistics".

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2025, doanh thu lĩnh vực bưu chính đạt 87.000 tỷ đồng, với sản lượng 4,2 tỷ bưu gửi. Việt Nam có Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính (2IPD) thuộc nhóm 8/10 theo đánh giá xếp hạng của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU).

Trọng Đạt

Đề xuất dịch vụ công chủ động nhắc nhở, chuẩn bị hồ sơ cho người dân

Nghiên cứu thử nghiệm UAV để phát triển nông nghiệp Điện Biên

Bưu điện trở thành cửa hàng bách hóa