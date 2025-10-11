Nhiều điểm bưu điện trở thành cửa hàng bách hóa, cung cấp dịch vụ tài chính, hành chính công, bên cạnh mảng bưu chính chuyển phát.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) khai trương hai cửa hàng "Bách hóa Bưu điện" tại số 5 Phạm Hùng và số 66 Tràng Tiền, Hà Nội, ngày 10/10. Đây là mô hình bán lẻ kết hợp trong không gian bưu chính, biến các điểm Bưu điện trở thành "trung tâm phục vụ đa năng", đáp ứng nhiều nhu cầu của người dân.

Người dân chọn mua hàng hóa tại Bưu điện trên phố Tràng tiền, Hà Nội. Ảnh: Quốc Bảo

Tại các cửa hàng này, khách hàng có thể mua sắm hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng, dệt may... đồng thời sử dụng các dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và hành chính công. Mỗi điểm cung cấp khoảng 2.000 sản phẩm từ hơn 130 nhà cung cấp, được niêm yết giá và kiểm soát nguồn gốc, chất lượng.

Theo đại diện bộ phận bán lẻ của Vietnam Post, việc phát triển mô hình "Bách hóa Bưu điện" nhằm đa dạng hóa hoạt động, tận dụng hạ tầng sẵn có để mở rộng dịch vụ. Mô hình được kỳ vọng giúp nâng hiệu quả khai thác mạng lưới bưu chính công ích, hỗ trợ người dân tiếp cận hàng hóa và dịch vụ thiết yếu thuận tiện hơn.

"Vietnam Post đặt mục tiêu đến cuối 2025 sẽ vận hành 200 cửa hàng Bách hóa Bưu điện trên toàn quốc, gắn với hệ thống các điểm phục vụ từ thành thị đến nông thôn", công ty cho biết.

Ông Phạm Trung Hiếu, Phó giám đốc Ban Điều hành Kinh doanh phân phối và bán lẻ, chia sẻ về mô hình Bách hóa Bưu điện. Ảnh: Quốc Bảo

Sự mở rộng này là một trong bốn định hướng chuyển dịch lớn của Bưu điện Việt Nam, được nêu tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành bưu điện. Bốn hướng gồm phát triển logistics hiện đại, tài chính bưu chính số, phân phối bán lẻ kết hợp online - offline và dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post, doanh nghiệp đang triển khai mô hình tổ chức mới, cơ chế kinh tế mới và hệ sinh thái dịch vụ mới trên nền tảng chuyển đổi số toàn diện. "Đây là bốn động lực đưa Bưu điện Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, với mục tiêu đảm bảo thông suốt dòng chảy vật chất", ông nói.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng từng nhận định, hạ tầng bưu chính - viễn thông đã trở thành hạ tầng của nền kinh tế số, có vai trò tương tự điện và giao thông. Vì thế, ông đưa ra định hướng phát triển hạ tầng bưu chính thành hạ tầng logistics quốc gia, đảm bảo dòng chảy vật chất song song với dòng chảy dữ liệu.

Năm 2024, chỉ số tích hợp phát triển bưu chính của Việt Nam đạt vị trí 31 trong số 174 quốc gia, tăng 18 bậc so với năm 2020, với tốc độ tăng trưởng trung bình 18% mỗi năm. Trong 5 năm tới, mục tiêu của Bộ Khoa học và Công nghệ là đưa Việt Nam vào nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới về phát triển bưu chính.

Việc mở chuỗi Bách hóa Bưu điện không chỉ là bước đi mở rộng kinh doanh của một doanh nghiệp, mà còn nằm trong chiến lược chung của ngành nhằm nâng cao vai trò hạ tầng bưu chính trong nền kinh tế số, mở rộng phạm vi phục vụ từ chuyển phát sang cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho người dân trên cả nước.

Trọng Đạt

Bưu điện Việt Nam: 80 năm viết tiếp câu chuyện kết nối

Bưu chính Việt Nam: Từ bưu tá băng rừng đến hậu cần hiện đại

Tủ giữ đồ thông minh, nhận hàng ship bằng tin nhắn, QR Code

Bốn định hướng chuyển dịch của Bưu điện Việt Nam