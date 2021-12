Người trẻ Hà Nội đổ về các tỉnh xem phim

Khi cảnh cuối cùng của bộ phim Người Nhện kết thúc, Trung Nghĩa vội vã ra lấy xe máy chạy một mạch từ Bắc Ninh về Hà Nội, lúc 10 giờ đêm 18/12.

"Chưa bao giờ mình phải đi gần 40 km chỉ để xem phim", chàng trai 24 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm nói sau chuyến đi hơn một giờ giữa đêm đông lạnh. Tự nhận là tín đồ của các bộ phim Marvel, Nghĩa không thể chờ đợi khi phần mới của loạt phim Người Nhện (Spider-Man: No Way Home) ra rạp ở Việt Nam, hôm 17/12. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hà Nội chưa cho phép các rạp hoạt động nên Nghĩa phải chạy sang Bắc Ninh.

"Nếu đợi lâu hơn, các tình tiết trong phim sẽ bị spoil (tiết lộ) lên mạng xã hội nên mình phải tìm cách xem ngay", Trung Nghĩa giải thích.

Trung Nghĩa mất hơn một giờ đồng hồ chạy xe máy đến rạp chiếu phim Bắc Ninh để xem siêu phẩm Người Nhện vào tối 18/12. Ảnh: Trung Nghĩa

Hiện rạp chiếu phim tại Bắc Ninh chỉ được hoạt động 50% công suất, lượng người đi xem đông, vé thường xuyên cháy. "Mình chọn suất chiếu 18h15, nhưng ngay cả khi đặt trước một ngày cũng chỉ trống bốn hàng ghế đầu. Mình và bạn phải ngồi lệch màn hình", Nghĩa kể thêm.

Tại mỗi phòng chiếu, khách được sắp xếp tối đa ba người ngồi sát nhau và cách những người khác bằng hai ghế trống. "Với các nhóm đi đông sẽ hơi bất tiện, nhưng trong dịch nên mọi người vẫn chấp hành nghiêm", anh nói.

Không dám mạo hiểm chạy xe máy hơn một tiếng, Quỳnh Liên, 25 tuổi, ở quận Cầu Giấy đã bắt hai tuyến xe buýt từ Hà Nội đến Bắc Ninh sáng 18/12, do là "fan trung thành" của loạt phim siêu anh hùng. "Mình chưa từng bỏ sót tập nào của Người Nhện, thậm chí mỗi phim đều xem lại cả chục lần", Liên nói.

Biết các rạp tại Hà Nội chưa mở, Liên cùng bạn lên website đặt bốn vé từ hôm 15/12. Cố tình chọn xem vào trưa cho vắng nhưng cô không nghĩ chỉ còn sáu vé ở hai hàng A, B – khu vực sát màn hình. Vị trí xấu, nhưng toàn bộ vé ngày hôm sau đã hết, cô ngậm ngùi chốt vì không thể chờ đợi thêm.

Di chuyển gần 100 km cả đi và về nhưng Liên cho rằng xứng đáng vì được xem bộ phim yêu thích. "Chắc chắn mình sẽ phải đặt vé tiếp vì xem một lần chưa đã, dù phải cất công đến Bắc Ninh lần nữa", Liên cười.

Khu vực sảnh chờ và quầy mua vé tại rạp chiếu phim tại Bắc Ninh vào tối 18/12 rất đông khách chờ. Ảnh: Trung Nghĩa

"Biết là sẽ vất vả, nhưng cả năm chưa đến rạp, chuyến này coi như đi phượt để đổi gió", Nguyễn Đức Đạt, 27 tuổi, ở quận Tây Hồ nói về chuyến đi 40 km sang Bắc Ninh để xem phim vào chiều nay, 19/12.

Nhưng đi 40 km như Đạt, Liên hay Nghĩa vẫn còn là gần. Tuấn Kiệt, 19 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng chọn đi ô tô hơn 180 km về quê ở TP Hạ Long, Quảng Ninh để kịp xem bộ phim yêu thích vào sáng 18/12. "Đằng nào cũng phải đi xa, mình chốt về quê xem và tiện thể thăm gia đình luôn", Kiệt giải thích.

Kiệt đánh giá, nội dung phim hay, hoàn toàn xứng đáng với quãng đường di chuyển gần ba tiếng. Nhưng anh hy vọng khi bước sang giai đoạn bình thường mới, Hà Nội có thể mở lại các rạp chiếu phim và tuân thủ đúng 5K, như vậy sẽ đỡ vất vả cho người xem.

Cũng hâm mộ loạt phim siêu anh hùng, nhưng Mai Anh, 26 tuổi, quận Hà Đông bày tỏ sự tiếc nuối khi toàn bộ vé hai ngày cuối tuần tại rạp Bắc Ninh đã bán hết. "Từ Hà Nội sang Bắc Ninh là gần nhất, nhưng trong tuần mình lại phải đi làm", cô thở dài.

Không muốn "tụt hậu", Mai Anh thử vào các hội nhóm yêu phim, mong có có người bán lại vé, chấp nhận giá cao hơn. "Nếu không có ai bán lại, chắc mình phải chuyển hướng sang các rạp ở Hà Nam", Mai Anh nói.

Với Trung Nghĩa, lần đầu đi phượt để xem phim khiến anh cảm thấy thích thú sau khoảng thời gian bó buộc trong thành phố. "Gần một năm không ra rạp, khi được hoà mình vào từng phân cảnh mình thật sự xúc động và cảm nhận cuộc sống dần trở lại bình thường", anh bộc bạch.

Quỳnh Nguyễn