Người TP HCM thọ trung bình 76,7 tuổi

Tuổi thọ trung bình của người dân TP HCM năm 2025 ước đạt 76,7, cao hơn mức chung cả nước hai tuổi.

Hôm 28/12, ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Dân số TP HCM, cho biết tuổi thọ người dân thành phố tăng dần nhờ chất lượng dân số cải thiện, các chương trình sàng lọc, chăm sóc sức khỏe triển khai đồng bộ. So với mốc 66 tuổi năm 1979, người TP HCM hiện sống thọ hơn 10 năm. Riêng năm 2024, chỉ số này là 76,6.

Trong năm 2025, hệ thống y tế cơ sở tại phường, xã đã khám, lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho hơn 270.700 người cao tuổi, đạt 28,5% kế hoạch. TP HCM xác định chăm sóc người cao tuổi là trọng tâm trong bối cảnh già hóa dân số nhanh. Từ năm ngoái, thành phố tiên phong khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ người trên 60 tuổi nhằm xác định mô hình bệnh tật, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm để can thiệp kịp thời, giảm chi phí điều trị.

Người cao tuổi TP HCM tham gia dịch vụ dưỡng lão bán trú tại bệnh viện. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài nỗ lực của ngành y tế, 102 câu lạc bộ "Người cao tuổi giúp người cao tuổi" cùng các tổ tình nguyện đang hỗ trợ chăm sóc hàng nghìn người già neo đơn tại cộng đồng. Ngành dân số nhận định tuổi thọ tăng trong khi mức sinh thấp khiến TP HCM có tốc độ già hóa và số lượng người cao tuổi thuộc nhóm đầu cả nước. Thực tế này tạo áp lực lớn lên hệ thống an sinh, đòi hỏi y tế cơ sở phải thích ứng để quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc dài hạn.

Bên cạnh chỉ số tuổi thọ, TP HCM năm nay hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng như nâng tổng tỷ suất sinh lên 1,51 con trên một phụ nữ, cân bằng tỷ số giới tính khi sinh và mở rộng tầm soát bệnh tật.

Để đáp ứng xu hướng già hóa, Sở Y tế đang tham mưu UBND thành phố xây dựng đề án phát triển hệ thống dưỡng lão giai đoạn 2025-2030. Thành phố định hướng phát triển mô hình đa tầng, gồm chăm sóc tại nhà, bán trú, nội trú và chăm sóc cuối đời. Giải pháp này giúp người già tiếp cận dịch vụ phù hợp mức độ bệnh tật, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Lê Phương