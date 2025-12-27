Mức sinh tại TP HCM tăng

Chi cục Dân số TP HCM ghi nhận mức sinh của thành phố năm 2025 tăng nhẹ, trung bình một phụ nữ tuổi sinh đẻ có 1,51 con trong khi năm ngoái 1,45.

Đây là năm đầu tiên tỷ suất sinh tại TP HCM tăng sau nhiều năm liên tiếp giảm sâu. Những năm qua, TP HCM luôn có mức sinh thấp nhất cả nước, thấp hơn rất nhiều so với mức sinh thay thế mà Việt Nam đang duy trì (2-2,1 con trên một mẹ).

Sau sáp nhập hành chính, TP HCM trở thành siêu đô thị đông dân cả nước với khoảng 14 triệu người. Khi mới sáp nhập với Bình Dương (cũ) và Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) hồi tháng 7, tổng tỷ suất sinh của TP HCM đạt 1,43.

Chi cục trưởng Dân số TP HCM Phạm Chánh Trung, tại hội nghị hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số ngày 27/12, cho rằng tổng tỷ suất sinh có xu hướng tăng nhẹ là tín hiệu tích cực sau nhiều năm liên tục giảm sâu.

"Tuy nhiên mức sinh tăng như trên chưa đủ để đảo chiều tình trạng mức sinh thấp kéo dài tại thành phố đông dân nhất cả nước", ông Trung nói. Đáng mừng là tỷ số giới tính khi sinh ước đạt 106,5 bé trai/100 bé gái - không xảy ra mất cân bằng giới tính khi sinh.

Năm 2025 cũng ghi dấu ngành dân số thành phố đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, theo BS.CK2 Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt hơn 82%, sàng lọc sơ sinh trên 85%. Tuổi thọ trung bình của người dân thành phố khoảng 76,7 tuổi, cao hơn mức bình quân cả nước.

Trẻ chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

TP HCM vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức dân số khác như tốc độ già hóa nhanh, trong khi lực lượng lao động trẻ có nguy cơ suy giảm mạnh trong tương lai. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh của đô thị đặc biệt. Mức sinh thấp kéo dài cũng đẩy nhanh già hóa dân số, tạo áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội, y tế và quỹ bảo hiểm xã hội, bởi số người hưởng tăng nhanh trong khi lực lượng đóng góp có xu hướng giảm.

Để ứng phó mức sinh thấp, thời gian qua TP HCM đã ban hành nhiều chính sách mới, trong đó có hỗ trợ 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, triển khai đề án chăm sóc sức khỏe toàn diện và các giải pháp khuyến sinh giai đoạn 2025-2030.

Lê Phương