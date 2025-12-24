Hơn 3.000 người dân TP HCM được khám sức khỏe miễn phí cuối năm

Hoạt động nằm trong chuỗi ngày hội "Sống khỏe mỗi ngày", được Manulife và Hội thầy thuốc Trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức cuối tháng 12 tại phố đi bộ Lê Lợi, TP HCM.

Sau Hà Nội, Hải Phòng và Thanh Hóa, sự kiện "Sống khỏe mỗi ngày" tiếp tục mang hơn 3.000 suất khám sức khỏe miễn phí đến TP HCM. Xuyên suốt chuỗi chương trình có hơn 8.000 người được kiểm tra sức khỏe trước thềm năm mới.

Tại TP HCM, hơn 100 y bác sĩ thuộc Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam đã tham gia sự kiện. Người dân được thực hiện các hạng mục khám sức khỏe đa dạng gồm: khám nội tổng quát, xét nghiệm máu (đường huyết, axit uric, mỡ máu), khám chuyên khoa và cận lâm sàng (điện tim, X-quang phổi, đo mật độ loãng xương...).

Đông đảo người dân tham dự ngày hội. Ảnh: Hiền Hồ

Chương trình chú trọng sàng lọc các vấn đề sức khỏe hệ tiêu hóa, trong đó có tầm soát vi khuẩn HP và ứng dụng công nghệ AI nhằm hỗ trợ đánh giá nguy cơ bệnh lý tiêu hóa khác. Với những trường hợp cần theo dõi thêm, người dân được bác sĩ tư vấn hướng kiểm tra chuyên sâu phù hợp.

Ths. BS Hà Thành Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc Trẻ TP HCM, cho biết ngày hội Sống khỏe mỗi ngày có ý nghĩa thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chương trình mang đến cơ hội để người dân TP HCM, đặc biệt là người lao động, các gia đình trẻ, được tiếp cận dịch vụ thăm khám, tầm soát và tư vấn sức khỏe bài bản, thuận tiện, miễn phí.

Theo ông Đạt, những hoạt động thiết thực này góp phần nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Người dân được thực hiện nhiều hạng mục kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Hiền Hồ

Hoàng Thị Quyên (35 tuổi, phường Gia Định) cho biết, cô tham gia chương trình vì gặp vấn đề về dạ dày nhưng chưa sắp xếp được thời gian đi khám. Qua tư vấn, bác sĩ xác định tình trạng của Quyên chưa nghiêm trọng và khuyến nghị điều chỉnh sinh hoạt kết hợp điều trị phù hợp. Theo cô, sự kiện giúp người tham gia nhận ra tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng rõ rệt.

Ngoài các cá nhân, nhiều gia đình cũng coi đây là dịp để cùng nhau chăm sóc sức khỏe. Ông Nguyễn Huy Hoàng (43 tuổi, phường Bàn Cờ) đưa vợ và con cùng tham gia vì từng trải nghiệm chương trình năm trước. Ông đánh giá cao quy trình tổ chức khoa học và sự tư vấn rõ ràng của đội ngũ y bác sĩ, giúp người dân không phải chờ đợi lâu dù lượng người tham dự đông.

Tư vấn viên Manulife hỗ trợ người dân tại sự kiện. Ảnh: Hiền Hồ

Theo đại diện Manulife, chuỗi sự kiện được tổ chức với quy trình chuyên môn chặt chẽ, đảm bảo chất lượng khám và tư vấn cho người dân. Chương trình tập trung vào nhóm người trẻ từ 25 đến 45 tuổi với mục tiêu góp phần giúp họ thay đổi nhận thức, tạo nền tảng sức khỏe vững chắc sau này.

Ngày hội Sống khỏe mỗi ngày 2025 là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch "Chọn xanh cho khỏe - Vì một Việt Nam thật khỏe" của Manulife nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe hệ tiêu hóa. Năm ngoái, mô hình này mang đến hơn 12.000 suất khám sức khỏe và sàng lọc bệnh tiêu hóa miễn phí cho người dân tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đông đảo người dân xếp hàng từ sáng sớm. Ảnh: Hiền Hồ

Chiến dịch "Chọn xanh cho khỏe" tại Việt Nam cũng là một phần trong lộ trình hiện thực hóa định hướng của Tập đoàn tài chính Manulife, nhằm giúp người dân sống khỏe hơn, tăng cường khả năng tự chủ tài chính trong bối cảnh tuổi thọ ngày càng tăng. Bên cạnh triển khai các chương trình cộng đồng phù hợp tại các quốc gia, tập đoàn cũng ra mắt Viện Trường Thọ (Longevity Institute), nền tảng toàn cầu thúc đẩy các chương trình giúp người dân sống lâu, khỏe mạnh và an tâm về tài chính, với cam kết đầu tư 350 triệu đô la Canada đến năm 2030.

Hoàng Đan