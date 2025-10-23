Người TP HCM sống trong ngập sâu sau 15 giờ lũ ập tới

Người đàn ông ngủ trong nhà khi bên dưới nước vẫn còn ngập cao.

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân gây ngập là do mưa lớn cục bộ kèm với việc hồ thủy lợi Từ Vân bị tràn. Nhiều nhà dân trở tay không kịp, bị cô lập trong đêm đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn giải thoát đến nơi an toàn.