Giải cứu 127 người khi nước ngập sâu ở TP HCM

Sau cơn mưa lớn nhiều nơi ở khu vực Bến Cát - Bàu Bàng (Bình Dương cũ) bị ngập sâu, lực lượng cứu hộ TP HCM kịp thời đưa 127 người đến nơi an toàn, sáng 23/10.

Rạng sáng nay, mưa lớn kéo dài hơn hai giờ khiến nước từ các khu vực trũng và kênh rạch dâng cao, tràn vào nhiều khu dân cư ở phường Bến Cát, Hiệp An và Bàu Bàng. Có nơi ngập hơn 2 m, nước chảy xiết, người dân kêu cứu.

"Từ nửa đêm nước bắt đầu dâng, đến rạng sáng đã tràn vào nhà, chúng tôi không kịp kê đồ đạc, nhiều xe máy và vật dụng bị hư hỏng", một người dân phường Bến Cát nói.

Cảnh sát đưa người dân khỏi khu vực ngập nặng rạng sáng 23/10. Ảnh: Thái Hà

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP HCM, sau khi nhận tin báo lúc 2h35, lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn khu vực 31 đã huy động hơn 20 chiến sĩ cùng trang thiết bị chuyên dụng tiếp cận các khu vực ngập nặng ở Bến Cát, Hiệp An, Bàu Bàng... triển khai ứng cứu.

Một em bé ở phường Bến Cát được đưa ra khỏi khu vực bị ngập sâu, rạng sáng 23/10. Ảnh: Thái Hà

Tại khu phố Cầu Đôi, phường Bến Cát, lực lượng đưa 7 người bị cô lập đến nơi an toàn. Ở khu vực gần Công ty TNHH Gỗ Mai Thanh và các hộ dân, lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài hơn 100 người, trong đó có nhiều trẻ em, người già... Theo lực lượng cứu hộ, đến nay đã giải cứu được 127 người.

Theo lãnh đạo phường Bến Cát, ngập cục bộ xảy ra do mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về nhiều khiến hồ thủy lợi Từ Vân bị tràn, cộng với nước mưa thoát không kịp khiến một số khu vực trũng bị ngập sâu.

Hiện, hầu hết các khu vực ngập nặng nước đã rút, song nhiều tuyến đường ven sông và khu vực trũng thấp vẫn ngập cục bộ. UBND phường Bến Cát và lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân dọn dẹp, khử khuẩn khu trọ bị ngập, đồng thời cảnh báo nguy cơ tái ngập do triều cường kết hợp mưa lớn trong vài ngày tới.

Lực lượng chức năng hỗ trợ học sinh, người dân qua khu vực bị ngập do triều cường, sáng 23/10. Ảnh: Thái Hà

Khu vực Bến Cát, đặc biệt Cầu Quan được xem thấp trũng của khu vực, thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa lớn do nước sông suối dâng cao.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, lượng mưa đo được tại khu vực Bến Cát - Bàu Bàng tối qua hơn 110 mm, trong khi đó nhiều khu vực khác ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cũng có lượng mưa lớn. Thời điểm ngập úng trùng với triều cường sông Sài Gòn (đi qua Bến Cát) dâng cao khiến nước thoát chậm.

Hàng dài người bám dây thừng chờ cứu giữa biển nước Bến Cát Lực lượng chức năng dùng dây thừng giải cứu hơn 120 người dân thoát khỏi khu vực ngập. Video: Trịnh Hoàng

Phước Tuấn