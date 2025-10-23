Cụ bà ở TP HCM bị lũ cuốn tử vong

Trận lũ lớn vào sáng nay cuốn trôi căn nhà bên suối khiến cụ bà 79 tuổi ở xã Bàu Bàng (Bình Dương cũ) tử vong.

Tối 23/10, Công an xã Bàu Bàng cho biết vừa phối hợp cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an TP HCM tìm thấy cụ Nhâm Nữ - nạn nhân bị nước cuốn trôi trong trận lũ rạng sáng. Thi thể được tìm thấy chiều này, ở vị trí cách nơi nạn nhân bị lũ cuốn chừng 5 km về phía hạ lưu suối Cầu Đen.

Khu vực tìm thấy nạn nhân. Ảnh: Thái Hà

Trước đó, sau khi đi làm về nhà ở xã Bàu Bàng, anh Hứa Quốc Trung không thấy mẹ đâu, căn nhà ven suối Cầu Đen cũng bị sập. Nghi mẹ bị nước lũ cuốn trôi, anh trình báo Công an xã Bàu Bàng.

Rạng sáng nay, mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực Bàu Bàng - Bến Cát cộng với hồ thủy lợi Từ Vân bị tràn, dòng lũ dâng cao chảy về phía hạ lưu khiến hàng trăm hộ dân ngập nặng, có nơi sâu gần 2 m. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã giải cứu kịp thời 127 người mắc kẹt đến nơi an toàn.

Phước Tuấn