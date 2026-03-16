Người thân tiễn biệt Kasim Hoàng Vũ

MỹMẹ Kasim Hoàng Vũ - ca sĩ Bích Phương - nhắc lại kỷ niệm với con trai trong lễ tiễn biệt tại nhà quàn Vĩnh Phước, Houston.

15 ngày sau khi Kasim Hoàng Vũ qua đời, gia đình cùng bạn bè làm lễ di quan cho ca sĩ chiều 15/3 (giờ địa phương) trong không khí nhẹ nhàng, trang nghiêm. Cây đàn guitar ca sĩ sử dụng sinh thời được đặt trước bàn di ảnh. Trước khi mất, Kasim Hoàng Vũ chỉ có mẹ - ca sĩ Bích Phương - là người thân sống cùng anh tại Mỹ. Ca sĩ có vợ nhưng đã chia tay.

Mẹ Kasim Hoàng Vũ ôm di ảnh con trai phút di quan. Ảnh: Vy Uyên

Bà Bích Phương xúc động nhắc về những kỷ niệm cùng con. Bà cho biết lúc nhỏ, Kasim Hoàng Vũ thích nhảy hơn hát. Tuy nhiên bà định hướng con theo con đường âm nhạc, dạy làm quen với giai điệu rock. Sau khi được nhạc sĩ Nguyễn Cường động viên phát triển con đường chuyên nghiệp, Kasim thi vào Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội.

Giai đoạn đó, ca sĩ Bích Phương đồng hành con trong các cuộc thi như Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc, Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên. Năm 2004, khi Kasim Hoàng Vũ tham gia Sao mai điểm hẹn, bà là người chạy xe máy đi tìm từng bộ đồ, biên tập các bài hát để con thi mỗi tuần. Anh cố gắng để không phụ lòng mẹ và đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. "Con đã mang lại niềm vinh dự cho má", bà Bích Phương nói.

Một số bạn bè thân thiết lần lượt chia sẻ kỷ niệm gắn bó với Kasim Hoàng Vũ. Họ nhớ về hình ảnh một ca sĩ tài năng trong nghệ thuật, chân thành và hết mình với bạn bè, hiếu thảo với mẹ.

Ca sĩ Thanh Tuyền (giữa) và bạn thân của Kasim Hoàng Vũ - doanh nhân Tony LP - chia buồn cùng bà Bích Phương (trái). Ảnh: Tony LP

Khi linh cữu Kasim Hoàng Vũ rời khỏi nhà quàn, ca khúc Tình mẹ (Nguyễn Nhất Huy sáng tác) do anh thể hiện vang lên. Trong phòng hỏa thiêu, ca sĩ Bích Phương ôm di ảnh con trai nói lời tiễn biệt.

Tro cốt ca sĩ sẽ được mẹ anh đưa sang California để làm đêm văn nghệ tưởng nhớ vào ngày 17/3 (giờ địa phương), trước khi mang về nhà tại Houston để thờ cúng. Trước đó, trong lễ viếng tại Mỹ hôm 13/3, nhiều đồng nghiệp như danh ca Hương Lan, ca sĩ Hồng Ngọc, Trizzie Phương Trinh, Duy Trường tới tiễn biệt anh.

Poster đêm văn nghệ tưởng niệm Kasim Hoàng Vũ tại California. Ảnh: Gia đình cung cấp

Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46 hôm 1/3, sau thời gian chống chọi bạo bệnh. Ca sĩ sinh năm 1980, tại Đà Nẵng. Bố anh là người Ai Cập. Cha mẹ chia tay khi anh khoảng 10 tuổi. Mẹ anh - Bích Phương - từng là ca sĩ nhạc rock. Năm 2004, Kasim Hoàng Vũ tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, gây ấn tượng với khán giả bằng chất giọng và phong cách khỏe khoắn.

Trước đó, anh đoạt nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên năm 1996 và 1998, giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, giải ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999. Ngoài ca hát, Kasim thử sức với điện ảnh qua các phim: Ván cờ tình yêu, Chết lúc nửa đêm.

Kasim Hoàng Vũ hát "Chuyện nhỏ" tại Sao mai điểm hẹn 2004.

