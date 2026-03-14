Đồng nghiệp viếng Kasim Hoàng Vũ

Chiều 13/3 (giờ địa phương) nhiều đồng nghiệp đến viếng Kasim Hoàng Vũ tại nhà quàn Vĩnh Phước, Houston, Mỹ. Danh ca Hương Lan (trái) chia buồn cùng mẹ ca sĩ. Bà cho biết thương mẹ ca sĩ phải ở hoàn cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".
Ca sĩ qua đời ở tuổi 46 hôm 1/3, sau thời gian chống chọi bạo bệnh.
Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980, tại Đà Nẵng. Bố anh là người Ai Cập. Cha mẹ ca sĩ chia tay khi anh khoảng 10 tuổi. Mẹ anh - Bích Phương - từng là ca sĩ nhạc rock. Năm 2004, Kasim Hoàng Vũ tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, gây ấn tượng với khán giả bằng chất giọng và phong cách khỏe khoắn, đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất.
Trước đó, anh đoạt nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên năm 1996 và 1998, giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, giải ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999. Ngoài ca hát, Kasim thử sức với điện ảnh qua các phim: Ván cờ tình yêu, Chết lúc nửa đêm.
Ca sĩ Bích Phương gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp trong và ngoài nước đã thương yêu con trai bà.
Vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc từ Dallas đến Houston đưa tiễn ca sĩ. Hồng Ngọc không kiềm được xúc động khi nhìn di ảnh của đồng nghiệp. Cô cho biết quen thân Kasim Hoàng Vũ sau khi mời anh tham gia liveshow của cô vào năm 2007 và cùng hát ca khúc Sài Gòn đêm nay. Cô thường gọi đồng nghiệp là "Kasim hoàng tử" vì lúc nào lên sân khấu cũng mặc vest, đeo nơ.
"Hôm nay tôi nghe lại bài hát này ở trong tang lễ thấy nhiều kỷ niệm ùa về. Kasim luôn nhiệt huyết với nghề, độc lập trong cuộc sống", Hồng Ngọc nói.
Trizzie Phương Trinh (thứ ba từ trái sang) từ California bay sang Houston thắp nén hương tiễn biệt. "Tôi thương khi chị Bích Phương mất đi người con hiếu thảo, cũng là người bạn thân luôn ở bên cạnh suốt bao nhiêu năm qua", cô nói.
Ca sĩ Duy Trường cho biết thời gian Kasim Hoàng Vũ mắc bệnh anh thường xuyên gọi điện động viên đồng nghiệp. Trong ký ức của anh, ca sĩ là người hài hước, lãng tử.
Hoàng Dung
Ảnh: Tony LP cung cấp