Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Kasim Hoàng Vũ - giọng ca nổi tiếng thập niên 2000 - qua đời tại Mỹ ở tuổi 46, sau thời gian bạo bệnh.

Ca sĩ Duy Trường - một đồng nghiệp thân thiết với gia đình Kasim Hoàng Vũ - cho biết Kasim qua đời ngày 1/3 ở tiểu bang Texas. Những ngày cuối đời, sức khỏe ca sĩ yếu, người thân và đồng nghiệp ở Mỹ đến thăm để chia tay anh.

Theo Duy Trường, gia đình ca sĩ không muốn tổ chức tang lễ ồn ào, chỉ một số người thân quen biết tin, đến để bày tỏ tiếc thương. "Anh muốn tiếng hát của anh mãi mãi trong lòng mọi người", Duy Trường nói.

Hiện mẹ ca sĩ và một người em túc trực lo liệu hậu sự cho anh, cáo phó sẽ được thông báo trong thời gian tới. Các nghi thức tang lễ dự kiến được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ.

Nhiều năm qua, tình trạng sức khỏe của Kasim Hoàng Vũ xuống dốc vì bệnh u xương hàm. Ca sĩ từng trải qua ca mổ khớp xương hàm và cổ, khiến gương mặt lệch, một phần cằm biến dạng. Anh chỉ ăn được thức ăn mềm, hạn chế hoạt động cơ hàm nên sụt cân.

Năm 2024, anh bị tái phát bệnh, phải mổ lần hai. Lúc đó, ca sĩ Tuấn Hiền - một đồng nghiệp của anh - cho biết sức khỏe anh rất yếu, mệt mỏi, không ăn uống và ngủ được. Nhiều đồng nghiệp như Nguyễn Hồng Nhung, Phùng Ngọc Huy lên kế hoạch làm đêm nhạc ủng hộ ca sĩ chữa bệnh.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ (1980 - 2026). Ảnh: Facebook Kasim Hoàng Vũ

Ca sĩ sống ở bang Texas, Mỹ, từng ca hát ở hải ngoại, đầu tư phòng thu và tự sản xuất các MV cá nhân đăng trên YouTube. Sau khi gặp biến cố sức khỏe, anh chỉ kinh doanh nhà hàng, không còn hoạt động nghệ thuật. Từng đến thăm nhà hàng của Kasim Hoàng Vũ năm 2024, Duy Trường nói xúc động vì nghị lực của ca sĩ, "dù thỉnh thoảng thấy anh có chút buồn, mặc cảm vì bệnh tật".

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980, tại Đà Nẵng. Bố anh là người Ai Cập, mẹ là người Việt Nam. Cha mẹ ca sĩ chia tay khi anh khoảng 10 tuổi. Mẹ anh - Bích Phương - từng là ca sĩ nhạc rock. Năm 2004, Kasim Hoàng Vũ tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, gây ấn tượng với khán giả bằng chất giọng và phong cách khỏe khoắn, đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất.

Trước đó, anh đoạt nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên năm 1996 và 1998, giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, giải ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999. Ngoài ca hát, Kasim thử sức với điện ảnh qua các phim: Ván cờ tình yêu, Chết lúc nửa đêm.

Kasim Hoàng Vũ hát "Vì yêu" Kasim Hoàng Vũ hát "Vì yêu". Video: YouTube Bến Thành Audio

Tam Kỳ