CAS hoãn công bố phán quyết vụ 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia

MalaysiaTòa Trọng tài Thể thao (CAS) cần thời gian để xem xét toàn bộ hồ sơ và lập luận nên chưa đưa ra phán quyết về vụ 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

CAS từng dự kiến công bố phán quyết vào sáng 27/2. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho biết cần thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng các lập luận và bằng chứng nên sẽ được công bố trong tuần sau.

"Sau phiên điều trần hôm 26/2, Hội đồng sẽ dành thời gian để họp và thảo luận. Tôi không thể đưa ra thời gian chính xác, nhưng dự kiến phán quyết sơ bộ, chưa có đầy đủ lý do, sẽ được công bố vào tuần tới", bà Vanessa Tracey, đại diện truyền thông của CAS cho biết.

Do tính chất quan trọng của vụ việc, một thông cáo báo chí sẽ được phát hành. Sau khi quyết định được công bố, một bản giải thích đầy đủ sẽ được chuẩn bị và gửi đến các bên liên quan. "Trừ khi các bên yêu cầu bảo mật, quyết định sẽ được công bố trên trang web của CAS", bà Tracey nhấn mạnh.

Bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang chờ phán quyết từ Tòa Trọn tài Thể thao. Ảnh: StraitsTimes

7 cầu thủ Malaysia nhập tịch gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan). Ủy ban kỷ luật FIFA xác định LĐBĐ Malaysia (FAM) đã sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu cho 7 người này, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế. Do đó, FAM bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc (65 triệu đồng).

FAM sau đó nhanh chóng gửi hồ sơ kháng cáo lên CAS và đang chờ phán quyết.

FIFA cũng đã xử Malaysia thua 0-3 các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch vi phạm kể trên. Đây là các trận đấu thuộc thẩm quyền quản lý của FIFA.

Còn các trận Malaysia thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 trong năm 2025 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 thuộc quản lý của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chưa được xử lý.

AFC vẫn giữ quan điểm chờ kết quả kháng cáo của FAM lên CAS, trước khi ra quyết định cuối cùng. AFC cho biết đang theo dõi sát sao vụ kiện và sẽ sớm xử lý trước khi vòng loại Asian Cup 2027 khép lại vào cuối tháng 3. Trong đó có trận lượt về giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ).

Diễn biến chính vụ FIFA phạt Malaysia - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Hevel, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Palmero, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA - 3/11/2025: Ủy ban khiếu nại FIFA công bố kết quả kháng cáo. - 8/12/2025: Malaysia gửi đơn kiện FIFA lên CAS. - 17/12/2025: Malaysia bị xử thua 0-3 ở ba trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine. - 18/12/2025: Malaysia hoàn tất bản lập luận chi tiết gửi lên CAS. - 26/1/2026: CAS chấp thuận đơn xin tạm hoãn lệnh cấm thi đấu mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia. Họ được thi đấu trở lại. - 26/2/2026: Kết thúc phiên toàn điều trần phúc thẩm của Liên đoàn Bóng đá Malaysia với sự góp mặt của 7 và như FAM diễn ra tại toà CAS. Kết qủa chưa được công bố.

Đức Đồng