Người Paris biểu tình chống bạo lực cảnh sát

PhápHàng trăm người biểu tình tập trung hôm nay tại trung tâm Paris để phản đối nạn phân biệt chủng tộc cùng hành vi bạo lực của cảnh sát.

Đám đông tập hợp tại quảng trường Republique tại thủ đô Paris, Pháp, một số người mang theo biểu ngữ với dòng chữ "Công lý cho Ibo", đề cập đến Ibrahima Bah, một người Pháp da màu, chết trong tai nạn xe máy gần một chốt kiểm soát của cảnh sát hồi tháng 10/2019.

Đây là một phần trong đoàn biểu tình ở thủ đô Pháp hôm nay để phản đối nạn phân biệt chủng tộc cùng hành vi bạo lực của cảnh sát nhằm vào cộng đồng da màu và thiểu số ở nước này.

Người biểu tình tuần hành trên đường phố Paris, Pháp, ngày 20/6. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Paris ngày 19/6 cho biết đã cấm ba cuộc biểu tình, dự kiến diễn ra hôm nay, do lo ngại về nguy cơ mất an ninh trật tự và lây nhiễm nCoV. Cảnh sát cũng cấm biểu tình ở Dijon và Nice do lo ngại bạo lực băng đảng xảy ra giữa các cộng đồng thiểu số tại hai thành phố này.

Hồi cuối tuần trước, hàng nghìn người tập hợp tại quảng tường Republique và hô vang khẩu hiệu "không công lý, không hòa bình". Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình nổ ra sau khi đoàn tuần hành bị ngăn tới Nhà hát lớn Paris. Người biểu tình ném chai lọ, gạch đá và thậm chí cả xe đạp, cảnh sát chống bạo động dùng hơi cay để đáp trả và đẩy lùi họ.

Biểu tình chống phân biệt chủng tộc và hành vi bạo lực của cảnh sát bùng phát trên khắp thế giới sau vụ cảnh sát ghì chết George Floyd, một người da màu ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ. Người biểu tình ở nhiều thành phố của Mỹ đã giật đổ tượng của chính khách, tướng lĩnh hoặc thương nhân liên quan đến chế độ nô lệ.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters)