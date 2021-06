Người nước ngoài thích xe giường nằm '5 sao' ở Việt Nam

Chris khá bất ngờ vì chiếc giường trên xe có thể massage lưng và chân, dù việc massage này lại có vẻ giống... đi đường bị xóc.

Vlogger người Mỹ Chris Lewis đăng tải trên kênh YouTube cá nhân trải nghiệm của anh về chuyến xe khách từ Gia Lai đến Đà Nẵng hồi cuối tháng 4. Trước đó, Chris từng đi xe khách tại Việt Nam nhưng với anh đây là chuyến xe "xịn" hơn cả.

Đầu tiên, Chris đặt vé xe qua một bên thứ 3 và phải đến bến xe để lấy vé của mình, thủ tục đơn giản, chỉ cần đọc 3 số cuối điện thoại là anh đã nhận được vé. Xe khách đưa Chris đến Đà Nẵng là dòng xe giường nằm limousine có 22 chỗ. Trên cùng một chuyến xe nhưng có sự phân chia giá theo vị trí. "Ở hàng ghế trên sẽ có giá 400.000 đồng/giường còn chỗ mình chọn là vị trí cuối xe nên chỉ 300.000 đồng, cũng khá hay, chỉ cần ngồi phía sau là đã tiết kiệm được tiền", Chris nói.

Không gian bên trong xe khách ‘5 sao’ đưa Chris từ Gia Lai đến Đà Nẵng. Ảnh: Chris Lewis/YouTube

Trước giờ khởi hành, Chris được kiểm tra lại vé, khi lên xe anh cởi giày và bỏ vào bọc nilon xách theo bên mình. Đến ghế số 21, Chris khá ấn tượng vì nơi này được thiết kế như một không gian riêng biệt với chiếc giường nằm lớn, rèm che, đèn, TV, gối, chăn, tai nghe, tủ đựng giày, nước uống, khăn lạnh, chuông gọi phục vụ, điều hòa... "Thích chưa, như chuẩn 5 sao! Ở Việt Nam thời tiết khá nóng và ẩm nên có khăn lạnh là mình mừng lắm", anh hào hứng.

Khi lên giường nằm, điều đầu tiên Chris làm là thử xem mình có vừa với chiếc giường này không: "Nó vẫn ngắn so với mình, mình sẽ nằm cong chân lại một chút. Đây cũng là điều khách nước ngoài phải tập làm quen khi tham gia các phương tiện đi lại ở Việt Nam, không gian đôi khi không vừa với cơ thể nhưng đành chịu".

Điều làm Chris ngạc nhiên là chỗ giường nằm có cả cổng sạc điện thoại vì những xe khách anh từng đi không có thiết bị này. "Không nên vui mừng sớm vì ở châu Á đôi khi đồ dùng có sẵn nhưng lại không dùng được, mà tuyệt vời là cổng sạc này ổn rồi", anh nói.

Bất ngờ tiếp theo với anh là trên xe còn có cả điều khiển massage cho lưng trên, lưng dưới, phần chân và có thể điều chỉnh giờ tùy ý. Với Chris, chiếc ghế massage này hoạt động không mạnh lắm, nó giống cách người ta đi đường bị xóc chứ không phải là massage, nhưng dù sao thì xe vẫn có trang bị nên anh thấy khá vui.

Người nước ngoài trải nghiệm xe giường nằm ‘5 sao’ ở Việt NamNgười nước ngoài trải nghiệm xe giường Vlogger người Mỹ bất ngờ vì xe khách có ổ cắm sạc điện thoại. Video: Chris Lewis/YouTube

Dọc đường, xe có ghé trạm dừng chân, khách có thể nghỉ ngơi, ăn uống hoặc đi vệ sinh. Nhà xe trang bị sẵn dép cho hành khách nên không cần dùng dép cá nhân. Nửa đêm. Chris gọi một đĩa cơm sườn, trứng, tôm, rau muống giá 40.000 đồng để nạp năng lượng cho chặng đường tiếp theo.

Lúc này Chris nhận ra vì sao ghế anh ngồi lại có giá rẻ hơn 100.000 đồng so với phần còn lại. "Tiếng ồn trong căn phòng này, từ động cơ, đường xá, mọi thứ đều lớn hơn nhiều so với những nơi khác trên xe. May là mình có tai nghe khử tiếng ồn, nếu không thì...", nói xong anh ngủ thiếp đi.

Khi đến Đà Nẵng, Chris yên tâm là mình luôn có người đón khi dừng chân tại các bến xe khách ở Việt Nam. Anh cảm thấy khá hài lòng về chuyến xe giường nằm '5 sao' của mình. Ban đầu, anh dự kiến sẽ mất khoảng 10 giờ đồng hồ mới đến nơi, tuy nhiên xe đã đến sớm hơn. "Mình thấy chuyến xe này đáng giá, 300.000 đồng để trải qua một đêm tại đây, phục vụ thân thiện nhất là khi bạn nói được tiếng Việt. Nhưng mình sẽ cho 9 điểm thôi vì nó có ít tủ đựng đồ quá", anh nhận xét.

Chris Lewis là một YouTuber người Mỹ, anh có niềm đam mê với ngoại ngữ, văn hóa và ẩm thực, hiện sống tại Hà Nội. Kênh YouTube của anh có hơn 500.000 lượt đăng ký và nhận được sự quan tâm lớn từ người Việt.

Huỳnh Nhi