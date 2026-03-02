'Người nhện' Tom Holland và Zendaya cưới

"Spider Man" Tom Holland và diễn viên Zendaya, cùng 30 tuổi, kết hôn sau 5 năm công khai hẹn hò.

Theo People, stylist lâu năm của Zendaya - Law Roach - xác nhận cặp sao đã kết hôn. Trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện Actor Awards ngày 1/3, Roach cho biết đám cưới đã diễn ra, nói đùa rằng phóng viên đã bỏ lỡ ngày vui. Khi được hỏi liệu đây có phải thông tin chính xác, anh cười và nói: "Điều này hoàn toàn chính xác".

Hiện trang tin liên hệ đại diện của Zendaya và Tom Holland nhưng chưa nhận phản hồi.

Tom Holland và Zendaya tại sự kiện quảng bá "Spider-Man: Homecoming" ở Tây Ban Nha năm 2017. Ảnh: Splash News

Cả hai gặp nhau lần gặp trên trường quay Spider-Man: Homecoming năm 2016, Holland đóng người nhện Peter Parker còn Zendaya vào vai MJ. Mối quan hệ của hai nhân vật phát triển từ bạn thành người yêu giống họ ngoài đời. Theo People, ban đầu hai diễn viên phủ nhận việc yêu nhau, khẳng định chỉ là bạn bè.

Năm 2021, paparazzi bắt gặp đôi trẻ hôn nhau trong xe. Từ khi công khai, Zendaya và Tom Holland luôn dự sự kiện cùng nhau, trở thành một trong những mối tình được yêu thích tại Hollywood. Dù vậy, hai nghệ sĩ thường giữ kín đời sống tình cảm, ít thảo luận chi tiết trước công chúng. Trên GQ năm 2021, Holland nói muốn có sự riêng tư khi yêu, sẽ cùng người yêu quyết định khi nào thích hợp để chia sẻ thông tin.

Đầu năm 2025, cặp sao được cho là đã đính hôn khi Zendaya đeo nhẫn ở ngón tay áp út bên trái tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng. Một ngày sau sự kiện, trang TMZ xác nhận thông tin dựa theo một số nguồn tin thân hai diễn viên. Tháng 9 cùng năm, Tom Holland lần đầu lên tiếng về bước tiến mới của cả hai tại một sự kiện. Khi ấy, một phóng viên gọi Zendaya là bạn gái của Holland, diễn viên lịch sự đính chính cô là vợ chưa cưới của anh.

Zendaya đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Tom Holland năm 2022. Ảnh: Instagram Zendaya

Tom Holland sinh năm 1996 tại London, Anh. Từ năm 10 tuổi, anh đam mê biểu diễn, thử sức với nhiều bộ môn như nhạc kịch, hip hop. Anh tham gia phim điện ảnh đầu tiên - The Impossible - năm 2012. Sau khi nổi tiếng với hình tượng Spider-Man trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Holland không ngừng tìm kiếm những vai gai góc để thử thách bản thân.

Zendaya sinh năm 1996, có bố là người Mỹ gốc Phi, mẹ mang dòng máu Scotland và Đức. Trước khi đóng phim, cô là người mẫu, ca sĩ, thu hút nhiều fan trên mạng xã hội. Người đẹp ghi dấu ấn với các phim: Spider-Man: Homecoming (2017), The Greatest Showman, Shake it Up. Năm 2020, cô trở thành người trẻ nhất trong lịch sử Emmy giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhờ phim Euphoria. Zendaya cũng thuộc nhóm sao mặc đẹp mỗi lần tham gia sự kiện. Năm 2021, cô được CFDA vinh danh là Biểu tượng thời trang Mỹ.

Trailer Spider-Man: No Way Home Trailer "Spider-man: No Way Home" (2021) có sự tham gia của Tom Holland và Zendaya. Video: Sony Pictures Entertainment

Phương Thảo (theo People)