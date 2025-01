Zendaya và Tom Holland đính hôn

Diễn viên Zendaya và "người nhện" Tom Holland, cùng 29 tuổi, đính hôn sau gần bốn năm hẹn hò.

Theo TMZ ngày 6/1, Tom Holland cầu hôn Zendaya tại nhà của bạn gái ở Mỹ trong kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới vừa qua. Buổi lễ được mô tả "rất lãng mạn và riêng tư", chỉ có hai người với nhau.

Tom Holland và Zendaya tại sự kiện tháng 12/2021. Ảnh: AP

Nguồn tin trên People cho biết Tom Holland muốn cầu hôn người yêu từ lâu, đã thông báo cho bạn bè gần đây. Người này nói: "Anh ấy rất yêu bạn gái, luôn biết cô là người duy nhất dành cho mình. Cả hai có điều gì đó rất đặc biệt".

Đôi tình nhân được cho không vội kết hôn, muốn tận hưởng giai đoạn mới này. Hiện cả hai cũng bận rộn với các dự án cá nhân. Trong cuộc phỏng vấn với Men's Health ngày 2/1, Tom nói có kế hoạch giải nghệ sau khi có con.

Tom Holland và Zendaya vướng tin đính hôn sau khi truyền thông phát hiện người đẹp đeo nhẫn ở ngón tay áp út bên trái - nơi thường đeo nhẫn cưới - tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng, hôm 5/1. Theo Page Six, phụ kiện của Zendaya có thể là chiếc nhẫn kim cương 5,02 carat từ hãng Jessica McCormack. Đại diện thương hiệu và diễn viên chưa phản hồi trang tin.

Zendaya và chiếc nhẫn đính hôn Diễn viên Zendaya tạo dáng trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2025. Video: Vogue

Cả hai lần đầu gặp trên trường quay Spider-Man: Homecoming năm 2017, Tom đóng người nhện Peter Parker còn Zendaya vào vai MJ. Mối quan hệ của hai nhân vật phát triển từ bạn thành người yêu giống họ ngoài đời.

Tháng 7/ 2021, cặp sao công khai chuyện tình sau khi bị chụp ảnh hôn nhau trong xe hơi. Từ đó, đôi trẻ luôn dự sự kiện cùng nhau, trở thành một trong những mối tình được yêu thích tại Hollywood. Cả hai thường giữ kín đời sống tình cảm, ít thảo luận chi tiết trước công chúng. Trên GQ năm 2021, Tom Holland nói muốn có sự riêng tư khi yêu, sẽ cùng bạn gái quyết định khi nào thích hợp để chia sẻ thông tin.

Dù không nói nhiều về chuyện yêu nhau, Tom và Zendaya luôn dành sự trân trọng cho người yêu trong các cuộc phỏng vấn. Trên podcast On Purpose with Jay Shetty năm 2023, tài tử cho biết mối quan hệ với Zendaya là "điều anh trân quý nhất đời". Còn Zendaya nói với tạp chí Elle năm 2023 rằng ưu tiên của cô là "bảo vệ sự bình yên" cho mối tình này trước sự quan tâm không ngừng của công chúng và các tay săn ảnh.

Tom Holland đăng ảnh chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của bạn gái hồi tháng 9/2021. Ảnh: Instagram Tom Holland

Tom Holland sinh năm 1996 tại London, Anh. Từ năm 10 tuổi, Holland đam mê biểu diễn, thử sức với nhiều bộ môn như nhạc kịch, hip hop. Anh tham gia phim điện ảnh đầu tiên - The Impossible - năm 2012. Sau khi nổi tiếng với hình tượng Spider-Man trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Tom Holland không ngừng tìm kiếm những vai gai góc để thử thách bản thân.

Zendaya sinh năm 1996, có bố là người Mỹ gốc Phi, mẹ mang dòng máu Scotland và Đức. Trước khi đóng phim, cô là người mẫu, ca sĩ, thu hút nhiều fan trên mạng xã hội. Người đẹp ghi dấu ấn với các phim: Spider-Man: Homecoming (2017), The Greatest Showman, Shake it Up. Năm 2020, cô trở thành người trẻ nhất trong lịch sử Emmy giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhờ phim Euphoria. Zendaya cũng thuộc nhóm sao mặc đẹp mỗi lần tham gia sự kiện. Năm 2021, cô được CFDA vinh danh là Biểu tượng thời trang Mỹ.

Trailer 'Spider-Man: No Way Home' Trailer "Spider-man: No Way Home" (2021) có sự tham gia của Tom Holland và Zendaya. Video: Sony Pictures Entertainment

Phương Thảo (theo People)