Thạc sĩ, bác sĩ Lê Đình Phương nói thêm: Khi đốt thuốc lá, điếu thuốc có thể nóng đến 800 độ C, sinh ra 4.000 chất độc hại. Nicotine là chất có trong cơ thể nhưng với lượng rất nhỏ. Nếu hút thuốc lá, nicotine có trong thuốc sẽ ảnh hưởng đến tim mạch. Tuy nhiên, nicotin không nghĩa lý gì so với các chất sản sinh ra do quá trình đốt cháy. Do đó, người ta chế ra những chế phẩm có chứa nicotine thay thế thuốc lá để bớt ghiền. Có các giải pháp như nicotin dán ở da, xịt họng, kẹo cao su... Dù sử dụng những giải pháp này nhưng người hút thuốc lá vẫn cảm giác thèm đưa điếu thuốc lá lên miệng. Nếu một người vừa nhai nicotine và vừa hút thuốc lá thì cảm giác thích thú tăng lên gấp 2 lần.



"Để giảm thiểu tác hại của thuốc lá nên cắt giảm những chất đốt cháy. Trong tổng thể độc hại, nicotine chiếm 5% còn lại là các chất đốt cháy", bác sĩ Phương có ý kiến.



Theo bác sĩ Phương, biện pháp dung hòa là giải tỏa cho bệnh nhân thói quen nghiện hành vi hút thuốc bởi động tác hút và cầm điều thuốc rất thú vị, khoái cảm. Đó là lý do nhiều người bỏ không được. Trong các chiến dịch kêu gọi bỏ thuốc lá, ở Mỹ, người ta thay đổi mô tả về hình ảnh các chàng cao bồi hút thuốc trong miệng, nam tính đẹp trai thành những nhân vật phản diện hút thuốc lá. Từ đó cho khán giả nhận thấy hút thuốc lá là xấu. "Tôi tham khảo được tỷ lệ bỏ thuốc lá thành công chỉ 5-10%, còn không thành công là 90%", bác sĩ Phương cho biết.